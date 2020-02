La montée de Skywalker approche de son objectif

Alors que nous nous rapprochons de la sortie à domicile de Star Wars: The Rise of Skywalker, les fans sont impatients de savoir si Disney prévoit de nous donner le présumé J.J. Abrams a coupé ou à tout le moins, une édition étendue du film qui comprend les nombreuses scènes supprimées.

La dernière entrée dans la saga Skywalker a été créée il y a deux mois pour la réception critique et l’audience intermédiaire et s’est avérée aussi source de division que The Last Jedi. Alors que les critiques les plus zélés de l’épisode IX ont critiqué le film pour ses moments de service aux fans et l’utilisation disproportionnée d’éléments nostalgiques dans une tentative ratée de conclure la trilogie séquentielle de manière significative, de nombreux fans ont tout simplement détesté le film parce qu’il n’offrait pas toute résolution satisfaisante pour tracer des fils et des arcs de caractères.

En tant que tel, les gens théorisent que la maison de la souris ne s’est pas conformée à la vision originale d’Abrams pour The Rise of Skywalker et a coupé de nombreuses scènes cruciales pour répondre à leurs données démographiques. Le présumé «J.J. Couper “durerait plus de 3 heures et comporterait beaucoup de séquences supplémentaires qui n’ont pas été projetées en salle. Par exemple, certains rapports affirment qu’à l’origine, tous les fantômes de la Force Jedi devaient apparaître devant Rey dans la chair dans sa confrontation finale avec Dark Sidious.

Que ces rumeurs soient véridiques est une supposition, mais certains fans sont convaincus que Disney devrait libérer la coupe prolongée, signant une pétition officielle sur Change.org, qui s’approche actuellement de son objectif cible de 7500 signatures. Bien sûr, comme nous nous rapprochons de la sortie Blu-ray du dernier épisode, cette nouvelle pétition reçoit beaucoup de chaleur, bien que ces chiffres ne suffiraient pas à attirer l’attention de quiconque chez Lucasfilm.

En tout cas, si vous n’avez pas réussi à attraper Star Wars: The Rise of Skywalker dans les cinémas, vous pouvez regarder le film quand il arrive sur Blu-ray. En plus de cela, les fans seront heureux de savoir que Disney a l’intention de sortir l’intégralité des films Skywalker Saga sur 4K UHD à côté de la dernière entrée le 31 mars.