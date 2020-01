La montée de Skywalker après tout

Après Star Wars: The Rise of Skywalker arrivé le mois dernier, cette semaine semblait apporter la confirmation que le personnage de longue date Nien Nunb avait rencontré sa fin dans l’épisode IX. Le petit pilote rebelle extraterrestre est apparu pour la première fois dans Return of the Jedi avant d’apparaître dans chacun des films de la suite Trilogy. Mais une brève scène dans le troisième acte de Rise semblait indiquer qu’il rencontrait une fin prématurée hors écran. C’est du moins ce que nous pensions.

Tout d’abord, le fan / écrivain Bryan Young a partagé un post en l’honneur de Nunb sur Twitter. Sa croyance que le personnage était mort a été soutenue par Rae Carson, auteur de la prochaine romanisation de Rise of Skywalker Expanded Edition. Cependant, une autre source encore plus proche de la production conteste la mort de Nunb comme un fait, affirmant qu’il y a des preuves dans le film prouvant qu’il a survécu que nous avons tous raté.

On dirait qu’un fan a envoyé un message à Mike Quinn, le marionnettiste qui donne vie à Nunb, et il a eu de bonnes nouvelles. “Oui, il a survécu!”, A écrit Quinn. «Ils auraient montré le navire en train d’exploser. Vous voyez le Tantive IV arriver sur terre à la fin alors qu’ils célèbrent. »

pic.twitter.com/qnLypOsIhx

– Amedeo Davit (@DaemoeWolf) 7 janvier 2020

Cliquer pour agrandir

Le Tantive IV était à l’origine le navire de Leia dans A New Hope mais il est réapparu dans Rise co-piloté par Nien Nunb. Lorsque Palpatine reçoit une augmentation de puissance et envoie un éclair de Force dans le ciel au-dessus d’Exegol, il sort de nombreux navires dans le processus. Un tir de Nunb perdant le contrôle confirme que le Tantive était l’un de ceux qui ont été touchés. Quinn affirme cependant que le navire est de retour sur Ajan Kloss, le QG de la Résistance, dans les scènes finales du film.

Avec toute cette confusion autour du sort de Nunb, il semble que nous devrons attendre Star Wars: The Rise of Skywalker frappe la vidéo domestique et la HD numérique pour étudier le film de plus près et trouver une réponse définitive.