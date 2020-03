La montée de Skywalker Clip

Lucasfilm a sorti une série de courts clips avant le début de la vidéo numérique et domestique de Star Wars: The Rise of Skywalker et l’un d’eux est la scène qui montre Luke et Leia s’entraînant ensemble.

Si rien d’autre, le dernier film de la saga Skywalker était rempli de camées et de surprises. Et alors que la plupart de ces cas étaient là juste pour la nostalgie et ne servaient pas vraiment l’intrigue de manière significative, nous ne pouvions pas nous empêcher de geek quand ils se sont produits. Maintenant, pour inciter les fans à acheter l’édition Blu-ray de l’épisode IX lorsqu’elle sortira dans quelques semaines, Lucasfilm a décidé de partager certaines de ces scènes émotionnelles.

Dans le clip ci-dessus, nous voyons Force Ghost de Luke Skywalker encourager Rey à accepter son héritage en tant que petite-fille de Sheev Palpatine. Peu de temps après, l’ancien maître Jedi la conduit dans l’une des huttes d’Ahch-To et lui donne le sabre laser bleu de Leia. Puis, sorti de nulle part, la scène se résume à une séquence de flash-back qui montre un jeune Luke et Leia s’entraînant ensemble, et c’est là que le dernier Jedi révèle que la princesse d’Alderaan a presque terminé sa formation de padawan Jedi. Nous pouvons même voir leurs jeunes visages à travers la magie de CGI, bien que Leia soit calquée sur la fille de Carrie Fisher, Billie Lourd.

Cliquer pour agrandir

Nous mentirions si nous disions que voir une jeune version de Carrie Fisher et Mark Hamill de l’ère de la trilogie originale ne nous a presque pas fait pleurer. Ajoutez cela à la magnifique partition de John Williams en arrière-plan de A New Hope (“Thème de la princesse Leia) et vous aurez l’un des plus grands moments de coup de poing du film.

Il est encore difficile de se réconcilier avec la mort tragique de Carrie Fisher, mais nous sommes heureux que Star Wars: The Rise of Skywalker a réussi à lui rendre hommage en utilisant des images brutes et en écrivant le script d’une manière qui a rendu sa présence percutante, ce qui, avec le recul, pourrait être l’une des rares qualités de rachat de la photo.