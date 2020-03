La montée de Skywalker dans les coulisses Clip – / Film

Qu’est-ce que c’est ça? UNE Star Wars: The Rise of Skywalker histoire qui n’implique pas la romanisation comblant des lacunes laissées ouvertes dans le film? Merci au créateur!

Dans un esprit de bonne foi, mettons tous de côté la division entre J.J. AbramsLa finale de la saga Skywalker pendant un moment et concentrez-vous sur l’un des brèves apparitions du film: ce moment rapide où la légende de Star Wars Warwick Davis reprit son rôle de Wicket the Ewok. Une nouvelle vidéo dans les coulisses fait le tour des tournées qui raconte l’histoire de cet autre Ewok qui se tenait à côté de Wicket, et met en scène Abrams très heureux d’avoir pu faire l’histoire de Star Wars en faisant entrer Wicket une fois de plus.

L’essor de Skywalker dans les coulisses

“[Wicket’s] vieilli comme moi, et il a eu un enfant », a déclaré Davis à Syfy Wire, qui a fait ses débuts sur ce clip. “L’Ewok que vous voyez à côté de lui est son fils – et mon fils Harrison, en réalité aussi, ce qui était vraiment une belle touche. [Director J.J. Abrams] était vraiment désireux de jouer les personnages ensemble, ce qui était charmant. “

Malheureusement, Davis n’a reçu aucune information sur ce que Wicket a fait depuis le retour du Jedi (à part le fait qu’il a eu un fils), nous devrons donc attendre une bande dessinée, un roman ou un autre genre de matériel auxiliaire pour remplir ces détails narratifs.

“Je pense que la vie s’est bien passée pour les Ewoks”, a déclaré Davis à Syfy Wire. «Une fois qu’ils ont expulsé l’Empire, il semble que tout se passe bien. L’idée de cette scène était de regarder vers le haut et de voir que le Premier Ordre tombait et que la vie allait redevenir bonne. On ne m’a donné aucune trame de fond, mais sans doute connaissant les fans de Star Wars, il y aura des gens qui créeront ces trames de fond. “

Serait-ce la dernière fois que Warwick Davis s’habille en Wicket Widget Warrick? Bien que la saga Skywalker soit officiellement terminée, quelque chose me dit qu’il n’a pas encore fini de jouer ce personnage. L’année dernière, une rumeur s’est répandue sur la façon dont les Ewoks pourraient potentiellement figurer dans une prochaine série Disney +. Il est toujours difficile de trouver des informations concrètes à ce sujet, mais à ce stade, Davis est si étroitement associé à ce personnage et à Ewoks dans son ensemble que j’ai l’impression qu’il va trouver un moyen de rester impliqué dans les décennies à venir. Dieu sait que Disney ne laissera jamais un groupe de personnages aussi reconnaissable s’envoler tranquillement vers le coucher du soleil, alors ne soyez pas surpris si Davis est de retour pour plus (que ce soit en direct ou sous forme animée) dans les deux prochaines années.

Star Wars: The Rise of Skywalker sortira sur Digital le 17 mars 2020 (Happy St. Patrick’s Day!) Et sur Blu-ray et DVD sur 31 mars 2020.

