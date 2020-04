La montée de Skywalker en pandémie de coronavirus

Même maintenant que le film est sorti en plein air depuis des mois et est disponible sur la vidéo domestique, Star Wars: The Rise of Skywalker est toujours un sujet chaud de débat parmi les fans de la franchise. Bien sûr, lorsque la poussière est retombée, les gens peuvent finalement revenir sur la conclusion de la saga Skywalker beaucoup plus favorablement, mais cela ne s’est pas vraiment produit pour la trilogie Prequel.

Cela dit, il n’a pas fallu longtemps pour que les derniers Jedi soient réévalués, les remerciements étant dirigés vers Rian Johnson même sur Twitter à un moment où The Rise of Skywalker était toujours dans les salles face aux deux barils. Et cela malgré le fait que le huitième épisode a provoqué une tempête de feu en ligne lors de sa sortie et a fait face au plus grand contrecoup de tout projet Star Wars de l’histoire.

J.J. Le retour d’Abrams dans la franchise a certainement de nombreux détracteurs, mais il y a beaucoup d’autres personnes qui ont apprécié le film et ont prêté peu d’attention aux accusations de service de fans lourd et de reconnexion tellement tout au long de l’histoire que The Last Jedi a été rendu pratiquement superflu Par conséquent.

Une personne qui n’a clairement pas apprécié The Rise of Skywalker est la journaliste et auteur Dana Schwartz, qui a récemment été embauchée en tant que rédactrice pour l’émission She-Hulk de Marvel Cinematic Universe pour Disney Plus. Schwartz a fait une comparaison assez défavorable entre le dernier film de Star Wars et la pandémie de coronavirus en cours dans un tweet maintenant supprimé, mais comme rien n’est jamais vraiment supprimé d’Internet, vous pouvez toujours lire ses commentaires ci-dessous.

«COVID-19 va être comme Rise of Skywalker. C’est un cauchemar. Ça va être un combat. Mais ensuite, nous allons pouvoir sortir de l’autre côté et faire comme si cela n’était jamais arrivé. »

Même si vous n’avez pas aimé le film, c’est une opinion incroyablement insipide et sourde à publier sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse la voir. La pandémie de coronavirus a touché tous les aspects de la vie à travers le monde et des dizaines de milliers de personnes sont mortes en conséquence, et il sera intéressant de voir si Schwartz fait face à des répercussions de ses patrons au Disney notoirement familial après avoir comparé un crise mondiale à Star Wars: The Rise of Skywalker.