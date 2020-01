La montée de Skywalker en vedette des navires mandaloriens cachés

Le point culminant de la Résistance Star Wars: The Rise of Skywalker survient lorsque les rebelles se sont rassemblés dans le ciel au-dessus d’Exegol pour une bataille finale avec les forces de l’empereur. Les bons gars sont gravement en infériorité numérique, mais la situation se retourne lorsque Lando Calrissian apparaît dans le Millennium Falcon et révèle qu’il a amené des amis avec lui. Une multitude de navires se joignent alors au combat, composés de ceux de la galaxie qui souhaitent aider.

Pour les fans, c’est aussi un point culminant, car la séquence a permis à l’équipe VFX de s’insérer dans divers navires familiers de tous les médias Star Wars. Un œuf de Pâques notable est l’inclusion du Ghost, le navire bien-aimé de Star Wars Rebels. Un autre type de vaisseau de la même série animée apparaît également sur divers plans, un Mandalorian Fang Fighter. En fait, il semble que plusieurs d’entre eux soient impliqués dans la bataille.

Dans Rebels, les Fang Fighters appartiennent aux protecteurs mandaloriens, les gardes personnels de la direction de Mandalore. Nous n’avons pas encore une image complète de la situation du peuple mandalorien au moment de la trilogie de la suite, mais quant à la raison pour laquelle ils pourraient aider la Résistance dans TROS, nous pouvons nous tourner vers The Mandalorian de Disney Plus. Cette série, qui se déroule juste après le Retour des Jedi, établit que les survivants de la race sont devenus des nomades après une purge de Mandalore par l’Empire.

L’émission montre clairement que les Mandaloriens ne sont pas des fans des forces impériales, avec une petite armée aidant Din Djarin à protéger Baby Yoda de Moff Gideon, juste pour qu’ils puissent éliminer certains Stormtroopers. De même, venez Star Wars: The Rise of Skywalker, Lando a peut-être réussi à convaincre les propriétaires de ces Fang Fighters de se joindre à la bataille afin d’aider à vaincre Palpatine une fois pour toutes.

Attendez-vous à ce que la saison 2 de Mandalorian clarifie davantage ce qui est arrivé aux Mandalorians et aux plans de Gideon pour son butin mandalorien volé, le Darksaber.