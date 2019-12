La montée de Skywalker Le pire film de la franchise

Le Mandalorien L'acteur Jake Cannavale n'est apparemment pas trop embêté s'il est invité à revenir pour la saison 2, du moins si sa récente critique de Star Wars: The Rise of Skywalker est n'importe quoi.

Cannavale a fait son Guerres des étoiles début de la galaxie plus tôt ce mois-ci en incarnant le chasseur de primes Toro Calican dans le cinquième épisode de la nouvelle série Disney Plus de Jon Favreau. Néanmoins, sur Instagram, l'acteur n'a tiré aucun coup de poing en exprimant sa déception envers J.J. Le dernier long métrage d'Abrams, précédant ses réflexions en écrivant:

"Je suis dans l'univers Star Wars maintenant !!! Donc, je ne peux sûrement pas dire du mal de l'épisode IX non ??? … FAUX."

Cannavale a également mentionné La montée de Skywalker comme le pire film du Guerres des étoiles franchise, et a dit qu'il "s'est réveillé encore fou" après l'avoir vu la veille. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il serait aussi en colère contre le film s'il y était directement impliqué, Cannavale a suggéré qu'il serait probablement encore plus fou, avant de concéder que la distribution du film pourrait se sentir un peu différemment:

"Honnêtement, je pense que je serais plus fou. Évidemment, je ne peux pas parler au nom des acteurs. Pour certains acteurs, ce n'est qu'un travail et peut-être sont-ils simplement heureux de travailler. À qui je leur dis plus de pouvoir. De plus, ils ont peut-être adoré le nouveau Star Wars! Dans ce cas, c'est de la merde qu'ils ont pu travailler sur quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié. "

L'acteur a ensuite dénoncé la trilogie Sequel dans son ensemble, suggérant qu'il se sentait trahi en tant que fan de longue date de la franchise:

"Personnellement, je suis un grand fan de Star Wars depuis que je suis enfant. Et je me sentais assez déçu par la paresse générale de cette nouvelle trilogie, et aussi un peu en colère contre le droit de prendre le contrôle de la franchise dans son ensemble en gros (disant) 'Non, nous n'aimons pas la fin avec qui tout le monde est cool depuis des décennies, changeons-le! "Personnellement, je me sentirais assez déprimé si j'étais dans le nouveau film Star Wars (en tant que personnage principal, je veux dire. Si j'étais un mec portant une marionnette extraterrestre ou tout ce que je être f-cking ravi … mais quand même.) "

En effet, Cannavale n'est guère seul dans ses objections au nouveau film, qui a suscité des critiques mitigées depuis sa première lundi dernier. Mais alors que de nombreux téléspectateurs ont critiqué le film comme un travail désordonné et surpeuplé qui s'efforce trop de plaire aux fans, il faut dire que le film a toujours ses défenseurs.

En ce moment, par exemple, Star Wars: The Rise of Skywalker a une cote d'approbation du public de Rotten Tomatoes de 86% – un énorme pas en avant par rapport à The Last Jedi’S 43%. Dans cet esprit, il pourrait être intéressant de voir comment le film résiste au box-office – que le bouche à oreille le maintienne à flot ou que les réactions négatives le plongent finalement.

Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre nous conviendraient probablement que le moment est venu pour la franchise de prendre une pause du grand écran, même si le calendrier de Lucasfilm des prochains spectacles Disney Plus garantit que les fans ne seront guère affamés de contenu au cours des prochaines années.