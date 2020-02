La montée de Skywalker va souffrir du déclin le plus raide du box-office de l’histoire

Cette semaine, Star Wars: The Rise of Skywalker a franchi la barre des 500 millions de dollars au box-office national. C’est l’un des 15 seuls films à avoir atteint un tel niveau de référence et à récemment rejoint le club du milliard de dollars dans le monde des affaires. Tellement d’argent. Argent. Argent. Argent.

Et pourtant, selon les normes de Star Wars, c’est une sorte de déception. Selon un article de Forbes, The Rise of Skywalker est sur le point d’avoir le déclin de 50 jours le plus rapide de tous les films de l’histoire. Il a également été retiré de plus de 1 000 salles pour son cinquième week-end de sortie.

“Si la projection de Box Office Mojo est correcte et que Rise of Skywalker rapporte au moins 3,4 millions de dollars le week-end prochain, le montant total du film se situera autour de 507,2 millions de dollars. Ce résultat de 3,4 millions de dollars représenterait une baisse de 98,1% par rapport à son total du week-end d’ouverture », écrit Forbes.

Dans la défense de Star Wars, la plupart des films déclinent de semaine en semaine et si vous commencez à un nombre élevé, le déclin va être plus prononcé. Cela dit, l’ouverture de 177,4 millions de dollars de l’épisode IX était bien inférieure à Star Wars: The Force Awakens (248 millions de dollars) et Star Wars: The Last Jedi (220 millions de dollars).

Les trilogies ont généralement un déclin financier à mesure qu’elles progressent, mais Star Wars est soumis à une norme différente. Il s’agit maintenant de trois films SW consécutifs qui ont gagné moins que ce qui était attendu. Et ce n’est certainement pas ce que Disney et Lucasfilm veulent pour un film qui se termine pas seulement une trilogie, mais une saga de neuf films qui remonte aux années 70.

Mais quel est le raisonnement derrière cela? Est-ce la fatigue de Star Wars? Ou peut-être que cela se résume à la qualité du film. Star Wars: The Rise of Skywalker a les pires critiques de toute entrée dans la franchise, après tout, y compris la misérable Phantom Menace.

Honnêtement, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la photo a si mal fonctionné, mais malgré cela, le train que George Lucas a construit continuera de rouler. Il y a 14 films Star Wars en cours de développement, The Mandalorian vient de terminer une saison fantastique en tant que titre de lancement de signature pour Disney Plus et malgré quelques mauvaises nouvelles provenant de l’émission Obi-Wan, les fans seront sans aucun doute impatients de voir Ewan McGregor revenir le rôle.