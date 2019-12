La montée des fans de Skywalker est ravie que [SPOILERS] Avait un camée

Il y a tellement de grands camées dans Star Wars: The Rise of Skywalker qui a envoyé les fans dans l'effondrement. L'une des plus affirmantes, cependant, est arrivée à l'apogée du film, lorsque Rey entend les esprits des Jedi qui l'ont précédée parler via la Force. Parmi eux, Ahsoka Tano, exprimé par Ashley Eckstein, ce qui en fait sa toute première apparition cinématographique.

Ahsoka, l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, est un personnage extrêmement populaire depuis sa création pour The Clone Wars série animée. Les fans ont appelé à ce qu'elle soit amenée dans les films, puis, et enfin ce souhait a été payé dans une certaine mesure en TROS. Ainsi que tout le reste qui est passionnant Épisode IX, Le camée vocal d'Ahsoka a vraiment mis la cerise sur le gâteau.

Entendre la voix d'Ahsoka dans #TheRiseOfSkywalker était juste la cerise sur le gâteau. ❤️ pic.twitter.com/VXQS6s5WAO – légère hausse des spoilers skywalker ici (@BigEMitchell) 22 décembre 2019

Le bref rôle d'Ahsoka a rendu les fans extrêmement heureux…

Avoir Ahsoka dans la montée de Skywalker m'a fait tellement plaisir. Elle a réussi jusqu'ici pendant la guerre. – Jared Cruz-Aedo (@jaredcruzaedo) 22 décembre 2019

… Ou stupidement émotionnel.

# spoilers (La montée des guerres mineures des spoilers de Skywalker ici) est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué la voix d'Ashoka à la fin du film parce que ça m'avait tellement ému – La houe latérale de Lio (@dumbbitchkuu) 21 décembre 2019

Cliquer pour agrandir

Cela signifiait certainement beaucoup pour les gens que l'utilisateur de Togruta Force a été introduit dans le film pour la première fois de cette manière.

The Rise of Skywalker était si bon que j'ai tellement pleuré, et je suis tellement content du camée qu'Ashoka avait. Je voulais juste qu'elle y participe d'une manière ou d'une autre😭 – Daniella Saenz 🌐 (@AhsokkaTanno) 21 décembre 2019

Entendait Ahsoka et Kanan Jarrus de Rebelles le meilleur moment unique de tout le film? Très probablement.

Alerte spoil: Apprendre à entendre les voix de Kanan et Ahsoka dans Rise of Skywalker était la chose la plus cool de tout le film, un si grand moment de Star Wars 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 – Bryn Holt Esq (@BrynHolt_) 21 décembre 2019

Grâce à cela, ils font désormais 100% de la Guerres des étoiles Légende.

Ahsoka et Kanan sont également entrés dans un film canonique de Star Wars, donc je suis heureux #RiseOfSkywalker – Babu Frik Stan (@RyryJones) 21 décembre 2019

En revanche, la lecture de ce camée est moins positive. Le fait qu'Ahsoka soit parmi les Jedi déchus qui envoient des encouragements à Rey suggère fortement qu'elle est morte par les événements de TROS. Donc, elle doit avoir rencontré une fin tragique pendant l'écart entre la fin de la trilogie originale et les suites, non?

m'entendant la voix d'Ahsoka parmi les jedi vs moi réalisant que cela signifie qu'elle est morte pic.twitter.com/BVHC2gaeM3 – Spoilers 𝓴𝓻𝓲𝓼𝓽𝓮𝓷 ⧗ / tros (@natsbeIova) 21 décembre 2019

Cela semble être l'explication la plus évidente, bien qu'il puisse finir par y avoir une sorte de retcon qu'elle était simplement en communication télépathique avec Rey et est toujours en vie là-bas. Après tout, on parle d'Ahsoka apparaissant correctement en direct dans la prochaine phase de Guerres des étoiles films, donc les doigts croisés ce n'est que le début de sa carrière cinématographique.

Dites-nous, cependant, qu'avez-vous pensé de Ahsoka Tano Star Wars: The Rise of Skywalker camée? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.