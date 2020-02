La montée des nouveaux champions: premières impressions

Nos amis de Bandai Namco nous ont invités à essayer certains des nouveaux jeux qui sortiront cette année, y compris l’inattendu Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le jeu vidéo Super Champions qui pourrait être celui que nous avons toujours voulu. Nous pourrions également jouer à One Punch Man: A Hero Nobody Knows, My Hero One’s Justice 2 et One Piece: Pirate Warriors 4.

My Hero One’s Justice 2

Ce titre de combat basé sur My Hero Academia il est fait pour les fans de mangas et d’animes. Non seulement vous pouvez jouer en tant que Deku, mais aussi avec tous vos héros préférés de la U. A. Bakugo Academy (le jeune rival du jeune Midoriya), Uraraka, Lida, All Might et plus sont les personnages avec lesquels vous pouvez vous battre. Vous décidez qui inclure dans votre équipe. Bien que oui, tout au long de l’année, plus de personnages seront incorporés dans les DLC.

Ce que j’aime vraiment dans ce jeu, c’est son animation. Votre gameplay ne sera pas le plus révolutionnaire d’un jeu de combat, mais le style est partout. La conception des personnages, des costumes et des animations préserve non seulement tout ce que nous aimons dans les mangas et les anime, mais en fait une nouvelle expérience. Si vous n’avez jamais regardé l’anime, je parie que ce jeu pourrait vous faire le regarder même s’il est par curiosité, et en grande partie à cause de l’animation.

Si vous me demandez, je dirais que la meilleure façon de profiter de My Hero One’s Justice 2 est de faire face à certains défis avec vos amis, bien que si vous êtes un fan d’anime et de manga, il y a aussi une histoire que vous ne pouvez pas manquer, car ramènera certaines des scènes les plus emblématiques de la série.

La justice 2 de My Hero One sera mise en vente le 13 mars 2020 pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Windows.

One Piece: Pirate Warriors 4

One Piece: Pirate Warriors 4 est One Piece mais dans un jeu vidéo. Les batailles navales épiques des chapeaux de paille renaîtront dans ce hack et slash dans lequel vous affronterez certains des méchants les plus emblématiques de l’anime et du manga. Dans la démo on joue des hordes de centaines et de centaines d’ennemis allaient à vos poings pour les détruire.

C’est la première fois que je joue un mosou, mais je comprends pourquoi ils créent une telle dépendance. Vous pouvez créer plusieurs combos pour attaquer les hordes d’ennemis, et il y a un compteur en bas de l’écran qui vous indique combien vous en avez retiré. À ma grande surprise, pas même cinq minutes ne s’étaient écoulées alors que j’avais déjà tué 1 000 pirates maléfiques. Bien que oui, ce sont les plus faibles et les plus inoffensifs.

Cependant, vers la fin de la démo, nous affrontons Big Mom, et ce combat a complètement changé le rythme du jeu. En plus de cela, maintenant vous deviez affronter les hordes de pirates, Big Mom lança ses puissantes attaques que vous deviez esquiver pour trouver son dos et contre-attaquer.

One Piece: Pirate Warriors 4 sera disponible le 27 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Windows.

One Punch Man: un héros que personne ne connaît

Un héros que personne ne connaît n’est pas un sous-titre gratuit, car dans ce nouveau One Punch Man, vous devrez ouvrir votre propre chemin en tant que héros et forger votre propre destin. C’est vrai, depuis le début vous devrez créer votre propre héros dans le style d’un RPG, acquérez de l’expérience à chaque bataille et faites connaître au monde vos compétences pour sortir de l’anonymat.

L’une des parties centrales du gameplay sont les batailles, bien qu’il soit également vrai que c’est un jeu de type monde ouvert, car vous avez des missions principales (qui vous aideront à avancer dans l’histoire) et des missions secondaires (qui vous feront gagner des points XP), toutes distribuées dans une petite version de Ville Z.

La mécanique du jeu est suffisamment fluide pour profiter des combats. Avec les déclencheurs, vous effectuez des mouvements spéciaux qui éloignent une bonne partie de la vie de vos adversaires, et vous pouvez également faire des combos de manière plus ou moins traditionnelle.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sera disponible le 27 février 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

La première chose qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai commencé à jouer à la démo de Captain Tsubasa: Rise of New Champions était que je jouais une version animée de FIFA. La comparaison est injuste, mais dans une certaine mesure adéquate. Je pense que lorsque ce jeu sortira, il ressemblera beaucoup à la FIFA prétendre qu’ils ne sont pas similaires nous tromperait. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, loin de là.

Le gameplay de Captain Tsubasa est très similaire au jeu EA. Nous avons un bouton pour une passe courte, un autre pour une passe longue et un autre pour un tir puissant. De plus, l’un des pare-chocs est un bouton magique qui sert tellement à arracher la balle à vos ennemis, pour courir plus vite pendant une courte période et pour sprinter.

L’une des nouveautés de la franchise dans ce nouveau jeu Super Champions est sa caméra panoramique, comme si vous regardiez un match:

Cet angle lui donne une bonne fluidité, mais en entrant dans le jeu, j’ai remarqué que la caméra a un champ de visibilité réduit, au point que cela peut être gênant lorsque vous essayez de voir quels joueurs sont en tête pour jouer. En fait, vous ne pouvez voir qu’un tiers environ du terrain, tandis que dans la FIFA, vous pouvez voir près de la moitié:

D’autre part, le fait que la caméra soit si proche des joueurs vous permet de mieux voir l’animation, ce qui ne semble pas si nécessaire étant donné que pendant le jeu, il y a aussi quelques courtes cinématiques qui augmentent l’émotion du jeu. L’un de mes favoris est lorsque Benji Price arrête un coup qui déclenche de ses propres mains.

Captain Tsubasa sera disponible courant 2020 pour PlayStation 4, Nintendo Switch et Windows.

