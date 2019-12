La montée des oeufs de Pâques Skywalker, des scènes de conduite revues et plus / Film

Te Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s'agir d'essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a trait à nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez plus de 100 Guerres des étoiles et les références que vous pourriez avoir manquées en regardant La montée de Skywalker. De plus, écoutez en tant que conducteur professionnel passer en revue divers types de scènes de conduite dans les films, des escapades en Baby Driver à la conduite NASCAR de Talladega Nights: La ballade de Ricky Bobby. Et enfin, Danny DeVito décompose sa carrière en 30 minutes.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=NajCKoU4x8k (/ intégré)

Tout d'abord, il y a beaucoup à faire avec Star Wars: The Rise of Skywalker, donc vous avez probablement manqué certaines des références et des œufs de Pâques qui se connectent au reste de la Guerres des étoiles films. Heureusement, ScreenCrush a mis en place cette vidéo qui traverse plus de 100 La montée de Skywalker Œufs de Pâques. Certains sont assez évidents, mais il y a d'autres détails intéressants à voir ici.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=KuFa1y1opFQ (/ intégré)

Ensuite, Wyatt Knox est directeur des projets spéciaux à la Team O’Neil Rally School pour la conduite. Wired l'a donc amené à jeter un coup d'œil à la précision de certaines scènes de conduite dans les films. Cette fois, il se demande si la voiture à traction intégrale conduite par Ansel Elgort Baby Driver serait en fait plus rapide que les voitures à traction arrière, la précision de la conduite NASCAR en Talladega Nights, et plus.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=GfhrEEcqKlA (/ intégré)

Finalement, Jumanji: Bienvenue dans la jungle est maintenant en salles, alors Danny DeVito a rencontré GQ pour décomposer certains de ses rôles les plus mémorables. DeVito traverse Batman revient, revient à Vol au dessus d'un nid de coucou, se souvient jumeaux, parle de la réalisation et de la mise en scène Mathilde, et s'arrête définitivement Il fait toujours beau à Philadelphie.

Articles sympas du Web: