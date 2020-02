La montée des photos de Skywalker BTS nous emmène à Exegol, Tatooine et plus

Les fans ont longuement discuté du succès relatif de Star Wars: The Rise of Skywalker depuis sa sortie en décembre, mais pour le moment, prenons une seconde pour apprécier le travail acharné qui a été nécessaire pour créer la finale de la trilogie Sequel et de la saga Skywalker.

Quelles que soient vos opinions sur la qualité de la narration dans chacun des films, les films SW ont toujours été dirigés par des scénographes et des concepteurs de production au sommet de leurs jeux, et ces images en coulisses nous permettent d’avoir un aperçu des décors incroyables qui ont été construits pour TROS.

Les 20 photos ci-dessous présentent tous les principaux sites du film, de la base de la Résistance sur Ajan Kloss à l’épave de la Death Star II et de la ville de Kijimi à la salle du trône de l’empereur Palpatine sur Exegol, et il y a beaucoup d’aperçus intéressants sur ce est allé faire le film inclus ici.

Cliquer pour agrandir

Bien sûr, comme cela a été bien documenté, Rise of Skywalker avait un peu une route rocailleuse vers l’écran du théâtre. Colin Trevorrow a développé sa version de l’épisode IX pendant des années avant de finalement se séparer de Lucasfilm sur les différences créatives. J.J. Abrams a ensuite été ramené pour terminer ce qu’il avait commencé dans The Force Awakens. Avec une période de pré-production raccourcie, les plans d’Abrams ont évolué tout au long du tournage et de la post-production.

Cela signifie que des changements majeurs ont été apportés au scénario tout au long du processus. Par exemple, un acteur des Chevaliers de Ren a révélé cette semaine que la fin originale du film aurait vu Rey être le seul à mourir et Kylo Ren aurait vécu pour racheter ses péchés passés, même en prenant le nom de Skywalker dans la scène finale. . De nombreuses scènes mettant en vedette Kelly Marie Tran ont également été retirées de la coupe finale.

Dites-nous, cependant, ce que vous pensez de la façon dont Star Wars: The Rise of Skywalker s’est avéré? Faites-nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.