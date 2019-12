La montée des plus grands trous de terrain de Skywalker

Comme la finale Guerres des étoiles épisode, Star Wars: The Rise of Skywalker crée finalement plusieurs nouveaux trous de tracé. À l'heure actuelle, il est clair que Lucasfilm n'avait absolument aucun plan global en tête lorsqu'ils ont lancé la trilogie de suite avec 2015. Star Wars: The Force Awakens. En conséquence, il ne devrait pas être surprenant que le dernier épisode de la saga Skywalker ait un nombre inhabituel de trous de parcelle.

Le problème semble être que Lucasfilm a pivoté trop de fois pendant la production. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi ils l'ont fait, étant donné la base de fans divisée de manière catastrophique après la sortie de Star Wars: The Last Jedi. Pire encore, quels que soient leurs plans d'origine Star Wars: The Rise of Skywalker, ils ont présenté Leia Organa de Carrie Fisher dans un rôle majeur; puis, tragiquement, elle est décédée en décembre 2016. Colin Trevorrow a démissionné de son poste de directeur de Star Wars: Episode IX, alors que Lucasfilm était mécontent de son scénario, et il a été remplacé par J.J. Abrams, que Lucasfilm a vu une paire de mains en sécurité.

Les raisons peuvent être compréhensibles, mais le résultat a été un film rempli de trous de l'intrigue, et ne répond même pas à certaines des questions les plus fondamentales sur son récit. Voici donc notre guide pour tous les étranges et bizarres Star Wars: The Rise of Skywalker tracer des trous.

Comment Palpatine a-t-il survécu à sa mort en retour des Jedi?





Commençons par la question la plus évidente de toutes; comment Palpatine a survécu à sa mort en Le retour des Jedi? Le film lui-même ne fournit aucune réponse, sauf une seule ligne de dialogue de l'empereur qui fait allusion à la tragédie de Dark Plagueis le sage. "Te côté obscur de la Force est une voie d'accès à de nombreuses capacités que certains considèrent comme non naturelles", l'Empereur observe à Kylo Ren. Il est possible de trouver des théories basées sur Chuck Wendig Conséquences trilogie, romans après les événements de Le retour des Jedi, qui mettait en vedette un secte Sith qui croyait que l'empereur serait "enveloppé"encore. Mais les mystérieux rituels menés par le sectateur sont mal définis, et ne sont même jamais achevés. Dans l'ensemble, il est tout à fait remarquable que Star Wars: The Rise of Skywalker est essentiellement muet sur cette question.

Pourquoi Palpatine cultivait-il encore des snokes?





Le chef suprême Kylo Ren a appris que Palpatine était le responsable de la création de Snoke, son prédécesseur et mentor, et que l'empereur l'avait toujours manipulé. La preuve était incontestable, car Snoke était soit un clone, soit une créature génétiquement modifiée; au moins deux Snokes supplémentaires étaient en cours de création dans des tanks sur Exegol. Mais cela en soi est étrange; Palpatine a affirmé que c'était son "Ordre Final", alors pourquoi poussait-il plus de Snokes? Bien sûr, hors de l'univers, la raison était de fournir aux téléspectateurs la preuve que l'origine de Snoke avait finalement été révélée. Il doit cependant y avoir une raison quelconque dans l'univers.

Comment Poe "Lightspeed Skip" dans The Falcon?





Une première scène voit Poe Dameron prouver ses compétences de pilotage en effectuant ce qui est décrit comme un "saut de vitesse lumineuse" d'une planète à l'autre. Le problème fondamental, cependant, est que cela contredit toutes les Guerres des étoiles canon. Les navires ne devraient pas pouvoir sauter dans l'hyperespace s'ils sont trop proches d'un puits de gravité tel qu'une planète; c'est pourquoi la flotte rebelle a dû fuir dans l'espace avant de s'échapper de Dark Vador L'empire contre-attaque. Star Wars: The Force Awakens a confirmé qu'il était possible d'utiliser une masse gravitationnelle pour vous tirer hors de l'hyperespace, Han pilotant intelligemment son chemin à l'intérieur des boucliers de protection de la base de Starkiller, mais cela était censé être impossible. Maintenant, Poe saute d'un monde à l'autre sans un congé, défiant les lois pseudo-scientifiques qui sous-tendent Guerres des étoiles.

Comment les chasseurs TIE ont-ils chassé le faucon dans l'hyperespace?





La scène "saut de vitesse" pose un autre problème, car les TIE Fighters poursuivent avec succès le Falcon à travers de multiples sauts en hyperespace. Le problème est que cela contredit directement l'un des principaux problèmes Star Wars: The Last Jedi, qui a établi que personne n'avait jamais pu suivre des navires dans l'hyperespace auparavant. De plus, la technologie était censée être si nouvelle qu'elle n'était installée que sur le Supremacy. Il semble maintenant que le Premier Ordre l'ait miniaturisé et installé sur tout jusqu'à TIE Fighters. Le tout en l'espace d'un an.

Comment le sabre laser de Luke a-t-il été réparé?





Rey s'entraîne dans la Force et elle revient à utiliser le vieux sabre laser de Luke Skywalker. Malheureusement, ce sabre laser a été détruit en Star Wars: The Last Jedi, quand Rey et Kylo Ren l'ont déchiré dans un jeu de tir à la force. Il était si gravement endommagé que Rey aurait dû à peu près le reconstruire à partir de zéro, mais il n'y a aucun signe de dommage, et la toute fin du film suggère qu'elle n'a pas encore construit son propre sabre laser; c'est la marque de son devenir Chevalier Jedi. La seule explication, dans une perspective hors de l'univers, est que J.J. Abrams a juste décidé d'ignorer ce problème.

La nouvelle trame de fond de Poe Dameron ne fonctionne tout simplement pas





Star Wars: The Rise of Skywalker révèle que Poe Dameron était un coureur d'épices, ce qui signifie qu'il expédiait des drogues illégales à travers la galaxie pour des cartels criminels. Cela a probablement été ajouté à la trame de fond de Poe afin de le rendre plus un scélérat, comblant le vide laissé par la mort de Han Solo dans Star Wars: The Force Awakens. Le problème est qu'il n'y en a jamais eu avant. Auparavant, il avait été le fils de deux résistants et il est devenu pilote après la mort de sa mère. Il a rejoint la flotte de défense de la Nouvelle République, puis a rapidement rejoint la Résistance. Il n'a jamais été destiné à être un scélérat, et il n'était probablement pas sage d'essayer de le transformer en un.

Le poignard Sith n'a absolument aucun sens





Tout l'arc de poignard Sith n'a aucun sens. Rey semble sentir que le couteau a une longue histoire, et pourtant il ne doit avoir que quelques décennies au plus, étant donné qu'il a été conçu pour montrer la voie à un morceau de l'étoile de la mort qui a été détruit en Le retour des Jedi. Le poignard ne fonctionne également que si vous vous tenez dans un endroit très spécifique et si vous supposez que les puissantes vagues de Kef Bir sont incapables d'éroder le métal au fil du temps.

Pourquoi Threepio connaissait-il la langue des Sith?





Threepio est capable de reconnaître la langue des Sith dès qu'il le voit, mais sa programmation de base signifie qu'il est incapable de traduire le texte. Cela conduit la Résistance à se diriger vers la planète Kijimi, afin de trouver un droïde pour le pirater et supprimer cette programmation de base. Threepio prétend que l'Ancienne République a adopté une législation qui obligeait les droïdes protocolaires à être programmés pour ne pas traduire les Sith, mais pourquoi feraient-ils cela quand ils pensaient que les Sith avaient disparu depuis l'époque de Dark Bane?

Combien de Stormtroopers sont dans le premier ordre?





Lorsque Rey et ses amis arrivent sur Kijimi, ils apprennent que le Premier Ordre est en vigueur – et, en fait, qu'ils font déjà du porte-à-porte à la recherche de Rey. Il est fortement sous-entendu que le Premier Ordre le fait littéralement partout dans la galaxie, mais cela soulève naturellement la question du nombre de Stormtroopers et de navires de troupes du Premier Ordre. Ils ont une galaxie entière à couvrir, après tout.

Combien de Stormtroopers DÉFECTUEUX DE LA PREMIÈRE COMMANDE?





Quand Finn a fait défection du premier ordre en Star Wars: The Force Awakens, cela semblait être un gros problème, comme si personne n'avait jamais fait défection auparavant. Mais en Star Wars: The Rise of Skywalker, Finn apprend que des pelotons entiers de Stormtroopers ont quitté dans le passé, gracieuseté de Jannah. Cela soulève la question intéressante de l'efficacité du processus de lavage de cerveau du Premier Ordre et du nombre d'anciens Stormtroopers errant dans la galaxie. Le premier ordre aurait probablement été préférable d'aller chercher des clones.

Comment Kylo Ren est-il descendu de Kef Bir?





Kylo Ren continue de suivre Rey, la suivant jusqu'à la lune océanique de Kef Bir, et ils se battent en duel contre l'épave du Second Death Star. À la fin, Rey échappe à Kylo Ren en s'enfuyant dans son TIE Whisper, le laissant coincé là. Jannah et les autres anciens Stormtroopers qui vivaient sur Kef Bir rejoignent Finn et Poe afin de quitter la planète et d'aider la Résistance. Cela signifie que les seuls navires restants sur Kef Bir auraient dû être quelques chasseurs TIE naufragés, et même s'ils pouvaient être réparés, il s'agissait de véhicules de l'époque impériale – ce qui signifie qu'ils n'étaient pas équipés d'hyperdrives.

Comment Luke répare-t-il son X-Wing?





Convaincue qu'elle est destinée à tomber du côté obscur, Rey s'enfuit sur la planète Ahch-To, site du premier temple Jedi. Elle va jusqu'à détruire le TIE Whisper qu'elle a volé à Kylo Ren, pensant s'y échouer. Heureusement, le fantôme de la force de Luke Skywalker a d'autres idées, et il donne à Rey un discours d'encouragement essentiel avant de retirer son ancienne X-Wing des eaux d'Ahch-To. Le problème est – comment fonctionne cette X-Wing? La dernière fois que Star Wars: The Last Jedi, il était clairement vieilli et rouillé. En fait, selon le Star Wars: The Last Jedi Visual Dictionary, Luke a détruit l'engin avant de le laisser tomber sous les vagues. Cette X-Wing ne devrait vraiment pas pouvoir voler du tout.

Quel est le problème avec la flotte secrète de Palpatine?





L'Empereur a une flotte cachée de Death Star Destroyers enterrés sous la glace sur la planète Sith d'Exegol, ce qui en soi semble être une décision étrange. Génie tactique, Palpatine a choisi de sécréter sa flotte sur une planète si inaccessible qu'ils ne peuvent pas s'échapper sans une seule transmission qui les guide, ce qui ne semble guère être une sage stratégie. Pendant ce temps, il n'est pas clair si les Death Star Destroyers ont été construits sur Exegol, ou s'ils ont volé là-bas; étant donné qu'il n'y a que deux Wayfinders pour guider les gens vers Exegol, l'une ou l'autre option semble irréalisable, compte tenu du nombre de navires.

La technologie miniaturisée Death Star semble bizarre, simplement parce qu'aucune explication n'est jamais fournie pour sa miniaturisation. Selon le roman de James Luceno Catalyseur, Kyber est incroyablement instable lorsqu'il est soumis à ces processus, ce qui explique la taille des réacteurs Death Star. Pour aggraver les choses, les deux étoiles de la mort ont consommé la majeure partie du Kyber dans la galaxie connue – alors où l'empereur a-t-il obtenu tous les cristaux de Kyber nécessaires pour alimenter les superlasers? Rien sur la flotte secrète de Palpatine n'a absolument aucun sens.

Comment Babu Frik et Zorii Bliss ont-ils survécu?





Palpatine envoie un Death Star Destroyer pour démontrer sa puissance, et il détruit la planète Kijimi. Cela n'a pas vraiment beaucoup d'impact émotionnel dans le film, simplement parce que les téléspectateurs ne connaissaient que deux personnes qui étaient là, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de véritable lien avec le monde de la glace. Mais cela est encore moins efficace lorsque Babu Frik et Zorii Bliss se joignent à la bataille contre la flotte de Destroyer de l'Étoile de la Mort, prouvant qu'ils avaient en quelque sorte quitté la planète avant d'être détruite. C'est assez impressionnant, étant donné que Zorii était censée avoir donné à Poe Dameron son seul billet potentiel hors du monde.

Pourquoi Palpatine ne connaissait-il pas la dyade de la Force?





Palpatine a toujours aimé prétendre que tout se passe comme il l'avait prévu, mais franchement, ses plans sont souvent si complexes qu'il semble que sa plus grande compétence soit son adaptabilité. Il y a un exemple particulièrement étrange dans Star Wars: The Rise of Skywalker, où l'empereur pivote de la planification de la possession de sa petite-fille à l'épuisement du pouvoir de la Force Dyad partagée par Rey et Kylo Ren. La chose étrange à ce sujet est qu'il semble n'avoir eu aucune idée de la force du lien jusqu'à présent, malgré le fait qu'il a prétendu que Snoke était vraiment sa marionnette depuis le début. Snoke était bien conscient du lien mystique entre les deux, et l'a même renforcé dans Star Wars: The Last Jedi. Il semble vraiment que Palpatine n'ait pas eu l'œil sur le ballon.

Comment l'autre Jedi s'est-il manifesté dans la Force?





Rey semble être au bord de la défaite lorsqu'elle reçoit des encouragements inattendus de la part des Jedi d'autrefois. Le problème est que Qui-Gon Jinn était censé être le premier Jedi depuis des générations à apprendre à conserver sa conscience dans la Force après la mort, et il lui a fallu du temps pour comprendre comment manifester et entraîner les autres. Cela signifie que de nombreux Jedi qui parlent dans cette scène sont morts avant que Qui-Gon ait commencé à conseiller les gens sur la façon de vivre après la mort. La scène est magnifique et efficace, mais elle semble contredire toutes les précédentes Guerres des étoiles canon, et devra probablement être résolu un jour ou l'autre.

