La montée du camée Skywalker

Disney's Sequel Trilogy est devenu connu pour ses camées secrets. The Force Awakens a présenté Simon Pegg et Daniel Craig dans des rôles non crédités, The Last Jedi a vu les princes William et Harry, Tom Hardy, Joseph Gordon Levitt, Edgar Wright et Gareth Edwards apparaître dans le film et dans des scènes supprimées, et Star Wars: The Rise of Skywalker a maintenant maintenu le rythme, faisant irruption dans Lin-Manuel Miranda, John Williams et Ed Sheeran. Mais il y a un caméo dont la personne impliquée est sur la lune: Kevin Smith fait enfin une apparition à l'écran dans un film Star Wars.

L'acteur, écrivain, réalisateur et King of Geeks est apparu dans The Force Awakens, mais uniquement en tant que voix. Maintenant, dans The Rise of Skywalker, il incarne un habitant de la planète Kijimi et peut être brièvement vu comme Poe d'Oscar Isaac se faufile près de lui. Si vous connaissez Smith, vous pouvez deviner à quel point cela lui a fait plaisir, le cinéaste disant:

«Félicitations à J.J. Abrams sur l'ouverture n ° 1 et pour la fermeture de la saga Star Wars – et merci de m'avoir permis de faire partie de la série de films dont je suis tombé amoureux il y a 42 ans! À l'époque où j'ai eu ma crise cardiaque, J.J. m'a envoyé un e-mail qui disait: «Vivez cela et je vous mettrai dans l'épisode 9!» »

«Quand ils sont entrés en production l'année dernière sur The Rise of Skywalker, j'ai écrit J.J. et a demandé "Alors … je suis vivant. Cette offre est toujours bonne? "Il a confirmé et je me suis envolé pour les studios Pinewood en Angleterre pendant quelques jours, période pendant laquelle j'ai regardé JJ d'un air étourdi. fais son truc jusqu'à ce que je sois appelé en action! Duck Stormtroopers sur Kijimi, Poe passe un cyborg marchant à côté d'un local emmitouflé.

Ce local, c'est moi! J.J. m'a fait entendre un Stormtrooper dans The Force Awakens puis m'a mis dans Rise – deux choses qu'un jeune Emo Kev n'aurait jamais pu imaginer se produire alors qu'il attisait les flammes de son fandom dans les années 70 et 80! Merci, mon ami de la Force, même d'avoir fait l'offre en premier lieu, et encore moins de la suivre! Vous m'avez donné une sensation rare que je n'avais pas eue depuis que j'étais une figurine de collectionneur en 1983 lorsque vous m'avez laissé venir chez vous pour jouer à Star Wars avec vous! "

Il est extrêmement agréable qu'Abrams et Smith soient amis d'enfance dans les années 80 et soient restés en contact pendant tout ce temps. Après tout, Smith a longtemps été l'un des fans les plus éminents de Star Wars, avec son premier long métrage Clerks ayant ses personnages discuter longuement de la moralité de Luke faisant exploser l'étoile de la mort et de Chasing Amy entrant dans des détails hilarants sur Darth Vader étant le gars le plus noir dans l'espace, seulement pour avoir un gars blanc pâteux qui se cache à l'intérieur. De plus, après son expérience de mort imminente en 2018 et son rétablissement ultérieur, je pense qu'il a gagné sa place dans Star Wars: The Rise of Skywalker plus que la plupart, n'est-ce pas?