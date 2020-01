La montée du camée Skywalker enfin dévoilée

Tandis que Star Wars: The Rise Of Skywalker n’a pas vraiment épaté les critiques ou les fans avec son histoire pavée, elle a fait ses preuves en ce qui concerne les camées intéressantes. Il y a de fortes chances que nous disséquions le film pendant un certain temps à venir, mais quelques-unes des célébrités les plus en vue qui ont fait leur propre apparition incluent Lin-Manuel Miranda (qui a joué un Resistance Trooper), Kevin Smith (peut-être le plus grand réalisateur de nerd) de notre temps), et Jeff Garlin, de Curb Your Enthusiasm.

En parlant de camées, il y a une célébrité dont le rôle mystérieux est resté secret jusqu’à présent. Fin 2018, nous avons signalé que la sensation musicale Ed Sheeran obtiendrait son propre caméo dans The Rise Of Skywalker, mais les détails de son apparence étaient cachés. Cependant, il semble que le chat soit sorti du sac maintenant. Tel que rapporté par CinemaBlend, le compte Twitter officiel de Star Wars a récemment partagé un article de Oh My Disney intitulé “7” Star Wars: The Rise Of Skywalker “Easter Eggs You Might’ve Missed.”

Cette liste, qui détaille également les camées du compositeur de franchise John Williams et du producteur de Radiohead Nigel Godrich, révèle qu’Ed Sheeran a joué un membre étranger de la résistance, comme on peut le voir ci-dessous.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction de ce document, ni Disney ni Ed n’ont confirmé cette petite quantité de nouvelles, mais vu comment il a été partagé par le compte Twitter officiel de Star Wars, il est très peu probable que ce soit une fausse affirmation. Et tandis que le camée de Sheeran Star Wars: The Rise Of Skywalker était silencieux, il a naturellement assumé des rôles plus importants dans le passé. Il est apparu aux côtés de Hamish Patel et Lily James dans Danny Boyle’s Yesterday, et qui pourrait oublier son apparition dans Game of Thrones de HBO?

Mais dites-nous, avez-vous vu son camée dans cette galaxie loin, très loin? Faites-nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.