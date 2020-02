La montée du camée Skywalker révélé

Les morts parlent! Euh, je suppose, l’ancien propriétaire parle! Peut-être…

Il y avait une tradition Star Wars consistant à inclure le célèbre Wilhelm Scream dans chaque film originaire d’une galaxie très lointaine. Cette séquence a été rompue avec The Last Jedi, renversant plus d’attentes. Cependant, un nouveau son peut usurper sa place dans Star Wars: The Rise of Skywalker, bien que personne ne le dise avec certitude.

Le nouveau son, affectueusement appelé «The George», est un cri qui aurait été tiré du graffiti américain de 1973 et est la voix de George Lucas. Cet effet sonore a été utilisé pour la première fois dans Rogue One et rapidement suivi d’un placement dans The Last Jedi. Et selon l’un des concepteurs sonores du film, Matt Wood, le cri est également apparu dans d’autres films non Star Wars. Il n’y a pas encore de confirmation de son placement dans The Rise of Skywalker de Disney, mais ABC News prétend qu’il y est.

“The Rise of Skywalker, des sources disent à ABC News, contient également un oeuf de Pâques audio profond: un cri qui est en fait la voix du créateur de Star Wars George Lucas. Le clip, affectueusement appelé «The George», a été initialement enregistré pour le film de 1973 du réalisateur American Graffiti. Il est apparu dans plusieurs films, dont Rogue One: A Star Wars Story et [Star Wars:] Le dernier Jedi. “

Cliquer pour agrandir

En fait, j’ai en quelque sorte oublié qu’ils avaient décidé de retirer Wilhelm Scream pour The Last Jedi. Certes, j’essayais de déchiffrer ce qui se passait sous mes yeux, alors j’étais assez distrait. Cependant, démarrer un nouveau son est cool. Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas commencé avec The Force Awakens, mais bon, je ne suis pas en charge d’un conglomérat maintenant, n’est-ce pas? J’espère bien que c’est effectivement George Lucas qui crie. Je pense que c’est la partie la plus mignonne de tout cela.

Cela étant dit, toutes ces affaires de jeu timide sont un peu idiotes. De ma recherche rapide sur George Scream, je ne trouve pas grand-chose. Certains Redditors ont parcouru The Last Jedi pour trouver un cri distinctif, mais malheureusement, nous ne pourrons pas vraiment comparer et confirmer avant Star Wars: The Rise of Skywalker est sur la vidéo à la maison pour nous tous de voir et de disséquer. Heck, peut-être aurons-nous une version finale avec tout le contenu coupé ajouté? Ou pas. Au moins, nous en tirons une nouvelle blague hollywoodienne cool.