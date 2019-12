La montée du moment LGBTQ de Skywalker est si subtile

L'une des choses étranges à propos de Disney's Star Wars est à quel point tout est chaste. Presque tous les personnages principaux de Star Wars: The Rise of Skywalker est laissé entendre à être intéressé par une relation avec quelqu'un, seulement pour que le film dévier à la dernière minute et le nier.

Donc, nous obtenons l'impasse de Poe flirtant avec Zorii Bliss, Finn à plusieurs reprises sur le point d'avouer son amour pour Rey, Kylo et Rey se moquant finalement seulement pour que l'un d'entre eux tombe immédiatement et l'écrasement apparemment corporatif du flirt entre Finn et Poe. C'est un peu déprimant que la seule personne que nous connaissons en reçoive est le vieil empereur!

Quoi qu'il en soit, pour toutes ces raisons, il n'est probablement pas surprenant que The Rise of Skywalker ait dissimulé son baiser gay très claironné. Cela s'est produit lors des derniers moments de célébration du film et a vu le commandant D’Acy et sa femme (dont vous ne connaîtrez l’identité que dans les livres de liaison du film) en arrière-plan.

Abrams a maintenant été accusé de se plier à ce moment et le réalisateur a récemment adressé la critique, en disant ce qui suit:

«C'était juste comme dans cette scène de célébration, c'était comme une opportunité de montrer (un baiser LGBT) sans qu'il soit brutal ou ne fasse trop de bruit. Une partie de toute l'expérience a été de voir un couple de même sexe passer un moment ensemble qui disait explicitement dans cette galaxie, tout le monde est là et est le bienvenu. Peu importe votre préférence sexuelle, votre race, votre espèce, que vous soyez biologique, que vous soyez synthétique – Star Wars est pour tout le monde. Et sachant qu'il n'y avait pas eu de représentation comme ça, cela n'enlève rien à personne. Cela montre simplement que Star Wars est pour nous tous. »

Je ne suis pas vraiment un grand fan de Red Letter Media, mais ils ont inventé une expression absolument parfaite pour ce genre de chose: "passif progressif". Peut-être que je deviens un peu cynique, mais ce baiser ressemble à un moyen pour Disney marquer des «points de réveil» faciles sans avoir à risquer quoi que ce soit. Malgré toutes leurs rhapsodisations sur la représentation, ils n'hésitent pas non plus à monter la scène sur des marchés qui ne sont pas si gay-friendly.

Je suppose que c'est un pas en avant par rapport à l'argument d'il y a dix ans selon lequel il n'y avait tout simplement pas de personnages gays dans Guerres des étoiles. Mais des exercices de cocher des cases comme celui-ci ne font vraiment aucun bien à personne.