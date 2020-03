La montée du roman de Skywalker confirme que Palpatine était un clone

Bien que la prochaine romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker n’est pas officiellement en vente avant quelques semaines, des exemplaires avancés du livre de Rae Carson ont été vendus au C2E2 de ce week-end à Chicago. Et déjà, des passages du roman commencent à émerger en ligne, y compris un extrait récemment partagé par ScreenRant qui confirme une théorie populaire des fans sur l’empereur Palpatine.

En dépit d’être le développement le plus hype de la finale de la suite de la trilogie, le retour de Palpatine ne reçoit que les justifications les plus brèves et les plus vagues du film lui-même. Les fans ont donc dû s’appuyer sur les retombées du film pour en savoir plus sur la façon dont le méchant a survécu à son sort dans Le retour du Jedi, et en l’espace de deux paragraphes, la romancisation offre peut-être l’explication la plus développée à ce jour:

«Tous les flacons étaient vides de liquide, sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones quand il était enfant. Le liquide coulant dans le cauchemar vivant devant lui livrait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l’empereur.

“” Que pourriez-vous me donner? “, A demandé Kylo. L’empereur Palpatine vivait, d’une certaine manière, et Kylo pouvait sentir dans ses os mêmes que ce corps de clone abritait l’esprit réel de l’empereur. C’était un vaisseau imparfait, cependant, incapable de contenir son immense pouvoir. Cela ne pourrait pas durer beaucoup plus longtemps. “

Avant même que The Rise of Skywalker n’atteigne les théâtres, il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles la technologie de clonage avait joué un rôle dans le retour de Palpatine, et ce court passage semble le confirmer. Plus précisément, il semble que l’esprit de Palpatine a été transféré dans un clone de son corps d’origine, bien que le déclin physique de ce nouveau corps oblige Sheev à trouver un autre vaisseau.

Il est étrange de penser qu’un détail aussi important a été révélé dans quelques lignes d’un roman lié, et pourtant le film lui-même ne pouvait pas mettre de côté 20 secondes pour une explication. De plus, cela semble être un modèle récurrent pour J.J. Dernière fonctionnalité d’Abrams.

Par exemple, alors que le film ne précise jamais d’où vient l’énorme flotte de l’empereur, le dictionnaire visuel du film nous dit à la fois qui a construit les navires de Palpatine et d’où ils ont obtenu les pièces. On peut s’attendre à la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker pour remplir quelques blancs supplémentaires lorsque le livre sortira le 17 mars.