La montée du roman de Skywalker éclaire le retour de Palpatine

Que vous l’aimiez ou le détestiez, on ne peut nier que Star Wars: The Rise of Skywalker est l’une des entrées les plus désordonnées de la saga Skywalker s’étalant sur plusieurs décennies, offrant pratiquement toute une trilogie de points de tracé en moins de deux heures et demie tout en fournissant peu de contexte à certains des plus grands développements de l’histoire.

Avec tant de choses inexpliquées, les fans doivent actuellement se fier au matériel lié au film pour comprendre tout ce qui se déroule. Dans la prochaine romanisation du film, par exemple, nous obtenons de vagues indications sur la façon dont Sheev Palpatine a réussi à faire un retour de dernière minute dans la trilogie de la suite de Star Wars.

Bien que le livre ne nous donne pas tous les détails, il nous fournit des informations qui alimentent apparemment la théorie populaire selon laquelle la technologie de clonage a joué un rôle dans le retour de l’empereur. ComicBook.com cite le passage suivant:

«Tous les flacons étaient vides de liquide, sauf un, qui était presque épuisé. Kylo regarda de plus près. Il avait déjà vu cet appareil avant, quand il avait étudié la guerre des clones quand il était enfant. Le liquide qui coulait dans le cauchemar vivant devant lui livrait une bataille perdue pour soutenir la chair putride de l’empereur. »

Cliquer pour agrandir

La référence à la guerre des clones soutient sans doute la notion que l’empereur n’est pas revenu dans sa forme originale, mais utilise plutôt un corps de clone, ayant transféré son essence d’un vaisseau à un autre.

Pour ceux qui ont besoin d’un peu plus de trame de fond, un autre livre récent de Rise of Skywalker a suggéré que le corps de Palptatine a été amené par ses sujets à Exegol après les événements du retour du Jedi, et c’est là que ses fanatiques ont pu le faire revivre par des méthodes «technologiques et occultes».

Néanmoins, tout ce matériel dérivé laisse encore un peu à l’imagination, bien que compte tenu des plans occupés de Lucasfilm pour l’avenir de la franchise, il n’est pas impensable que nous ayons l’histoire complète du renouveau de Palpatine quelque part sur la ligne. En attendant, la romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker est disponible à partir du 17 mars.