La montée du roman de Skywalker n’inclut pas non plus le fantôme de Ben’s Force

La nouvelle romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker jette de la lumière sur de nombreux sujets importants concernant la dernière entrée de la saga, mais il n’y a toujours pas de Ben Solo Force Ghost à la fin.

Lorsque les films Star Wars reçoivent le traitement de romanisation, ils nous donnent généralement beaucoup d’informations sur les détails complexes de l’intrigue que la coupe théâtrale n’a pas réussi à inclure. Malheureusement pour l’épisode IX, même une série de livres ne pouvait pas espérer couvrir tous les fils narratifs inexpliqués et les trous de l’intrigue. Trois mois après sa sortie, The Rise of Skywalker est actuellement l’un des films les plus conflictuels de la saga et le fait qu’il n’ait pas répondu aux attentes du box-office n’aide pas non plus les choses.

La plupart des critiques ont critiqué l’acte final de la trilogie Sequel d’Abrams pour ses résolutions superficielles et ses moments de service aux fans qui vont à l’encontre de ce que Rian Johnson a mis en place dans The Last Jedi, bien que certains pensent sincèrement que le film a été précipité et incomplet.

En fait, il y a tellement de potentiel gaspillé dans The Rise of Skywalker que les gens pensent que cela aurait dû être deux films. À savoir, beaucoup ont été déçus de ne pas voir Ben Solo comme un fantôme de force à la fin du film aux côtés de Luke et Leia, d’autant plus que la dernière scène reflète directement Return of the Jedi lorsque les fantômes d’Obi-Wan, Yoda et Anakin apparaît à Luke.

Ben a traversé le même voyage que son grand-père et a finalement embrassé à nouveau le côté lumière, donc cela n’aurait de sens que de l’avoir comme Force Ghost à la fin du film, non? Eh bien, apparemment, Abrams ne partageait pas cette opinion populaire et comme l’a rapporté un utilisateur sur Twitter, même la romanisation ne mentionne pas Ben’s Force Ghost, bien qu’ils aient dit qu’il y avait des informations supplémentaires dans sa scène de mort que les fans pourraient trouver optimistes.

Bien que ces informations supplémentaires ne contribuent pas à réparer les dommages causés par les résolutions médiocres de Star Wars: The Rise of Skywalker, les fans auront au moins la chance d’avoir une histoire plus cohérente, même si cela signifie qu’ils doivent approcher d’autres sources pour trouver leurs réponses.

