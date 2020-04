La montée en puissance des accessoires Skywalker mis en évidence dans une nouvelle vidéo – / Film

Star Wars: The Rise of Skywalker a frappé le Blu-ray cette semaine, tout comme The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker. Cela signifie que la dernière entrée dans la saga Skywalker est de retour dans les actualités. Exemple: un nouvel épisode de The Star Wars Show sur YouTube est all-in sur les nombreux accessoires de Rise of Skywalker, y compris une pléthore de choses qui sont apparues dans John Williams«Scène de camée. Et ce n’étaient pas seulement vos accessoires moyens non plus. Chacun était destiné à faire référence à un film différent qui présentait une bande originale de John Williams.

Rise of Skywalker Props

Cet épisode de The Star Wars Show présente de près les nombreux accessoires utilisés dans The Rise of Skywalker. Il y a le Wayfinder qui a servi de très gros MacGuffin. Il y a le sabre laser double face au look cool, mais finalement inutile. Il y a même la médaille que Chewie obtient à la fin. Mais la section la plus cool de cette vidéo arrive vers la fin, où l’accent est mis sur les accessoires entourant John Williams dans son camée de barman.

Le département des accessoires a réalisé 40 accessoires différents à partir de 40 films différents qui présentent des bandes sonores de John Williams, et une poignée d’entre eux sont exposés ici. Les objets ont été dimensionnés dans Star Wars, mais si vous regardez assez près, vous pouvez les repérer. Il y a un retourneur de temps d’Harry Potter et du prisonnier d’Azkaban. Ensuite, il existe plusieurs versions miniatures des barils jaunes de Jaws. Un fer est censé représenter le fer qui sent Marv au visage dans Home Alone. Un violon à l’aspect futuriste est un hommage à Fiddler on the Roof. Ensuite, il y a une bande à bobine rendant hommage à Nixon (les enfants adorent les références Nixon dans leurs films Star Wars!). Pour compléter les éléments: les ailes de pilote devaient faire référence à Catch Me if You Can; les Sankara Stones d’Indiana Jones et le Temple Doom, et, bien sûr, un fouet destiné à être une réplique de science-fiction du coup de fouet classique d’Indy.

Aussi décevant que je trouve The Rise of Skywalker, je dois admettre que ces accessoires inspirés de John Williams sont soignés et un merveilleux hommage à l’homme qui a été responsable de la musique la plus emblématique de la franchise.

