La mort de Roscoe Born a jugé un suicide, selon une famille

La famille du feuilleton Roscoe Born, décédé la semaine dernière à l’âge de 69 ans, révèle que la cause du décès de l’acteur était le suicide.

“Roscoe a longtemps lutté contre le trouble bipolaire, une ombre à laquelle il a succombé quand il s’est suicidé le mardi 3 mars 2020”, a lu la déclaration de la famille, qui a été publiée sur Facebook. «Nous sommes reconnaissants pour l’effusion de bons mots et de souvenirs. Nous souhaitons seulement que Roscoe ait pu voir combien de personnes portent encore ses méchants de jour dans leur cœur. Puisse sa mort nous rappeler l’importance d’ouvrir des conversations sur la maladie mentale. Que ceux qui ont besoin d’aide le demandent. Que ceux qui cherchent de l’aide la reçoivent. Et puisse-t-il les servir. »

La myriade de rôles télévisés de Born comprenait Joe Novak de Ryan’s Hope, Robert Barr de Santa Barbara et Quinn Armitage (pour lequel il a obtenu un clin d’œil aux Emmy Daytime en 1990), All My Children’s Jim Thomasen, The City’s Nick Rivers , Le gardien des passions, les jeunes et les agités Tom Fisher et, enfin et surtout, le super-infâme Mitch Life de One Life to Life.

Si vous songez à vous suicider, si vous vous inquiétez pour un ami ou un être cher, ou si vous souhaitez un soutien émotionnel, appelez le numéro sans frais de la Ligne nationale de prévention du suicide: 1-800-273-TALK (8255)

