La mort d’un protagoniste et un retour impressionnant marquent la mi-saison du T5

Le 14 février, le début de la fin de «Les filles du câble» a commencé. Netflix et Bambú Producciones ont créé la première partie de la cinquième et dernière saison de la fiction créée par Ramón Campos et Gema R. Neira («Gran Hotel», «Alta Mar», «Velvet») et produite par Campos lui-même avec Teresa Fernández-Valdés. Il y a eu cinq épisodes déjà sortis et dans lesquels la vie de ses protagonistes s’est indéniablement complètement inversée. La guerre civile a sans aucun doute marqué ce lot avant les derniers épisodes dans lesquels l’histoire prendra fin.

Concha Velasco et Blanca Suárez («Les filles du câble»)

La dernière saison a commencé avec le retour de Lidia à Madrid après sept ans de résidence aux États-Unis. Le retour de Sofia, la fille des anges, dans notre pays pour s’enrôler du côté républicain dans la guerre civile a fait que le personnage incarné par Blanca Suárez s’est rapidement rendu en Espagne pour lui prendre cette idée et lui sauver ainsi la vie. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que ce serait beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraissait au départ. Après quatre épisodes où les problèmes étaient fréquents pour le protagoniste, nous sommes arrivés à 5×05 avec Lidia et Carlos en prison et au bord de la mort après avoir protégé Sofia en tuant le fils du colonel Ríos et être condamné à mort plus tard.

Le retour inattendu de Mme Carmen

Heureusement, ils ont réussi à sauver leur vie après avoir conclu un accord avec les soldats qui devaient les exécuter, comme l’avait ordonné Ríos, en échange d’argent. Ce qu’ils n’imaginaient pas, c’est que le général Romero finirait par les arrêter juste après. De cette façon, il a tué Carlos simulant le suicide et a envoyé Lidia en prison avec de nombreuses autres femmes. Mais ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est qu’à cet endroit, au-delà de vivre le drame de ne pas pouvoir être libre, j’allais pour rencontrer le vrai diable et c’est qu’il y avait quelqu’un qui croyait mort: Mme Carmen. Oui, le méchant le plus redoutable est de retour et le fait en tant que responsable de ce centre pénitentiaire. Il est clair que pour Lidia votre séjour sera le pire des problèmes.

Martín Rivas et Ana Polvorosa («Les filles du câble»)

Pablo et Marga se rencontrent à nouveau

En parallèle, Francisco a réussi à s’échapper et à retourner à Madrid, où Sofia se dirigeait également, déjà en sécurité. Un destin positif qui a ajouté à Marga, qui après avoir su qu’elle était enceinte et avoir pensé qu’elle avait perdu le grand amour de sa vie, a appris qu’elle était vraiment en vie. Pablo est revenu dans la ville et l’a rendu sain et sauf et prêt à vivre son amour avec la femme de sa vie. Il a réussi à se débarrasser de l’enseigne qui l’a presque tué lorsqu’il a découvert qu’il était vraiment républicain. La grande question est de savoir si lui et sa famille survivront à Madrid une guerre qui n’a pas, n’est pas encore terminée, encore moins.

Carlota ira-t-il à Berlin?

Enfin, dans ce dernier épisode de la première partie de la cinquième saison, nous avons vu Oscar vivre l’un de ses pires moments dans «The Girls of the Cable» et c’est que est forcé par le colonel Salgado de revenir s’habiller en femme en échange de sa vie; un changement qui vous marquera définitivement pour toujours. En même temps, nous avons vu James demander à Carlota de l’accompagner à Berlin. Va-t-il quitter l’Espagne pour toujours? Va-t-il abandonner Oscar ou l’accompagner pour lui sauver la vie? Ces inconnues de Carlota et Óscar, le destin de Lidia avec Carmen, l’avenir de Sofia avec Francisco et l’avenir de Marga et de sa famille, sans aucun doute marquera les cinq derniers épisodes de l’histoire de «Les filles du câble».

