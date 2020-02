La mort traumatisante et étrange de la mère de Fani, de “L’île des tentations”, se dévoile

Depuis que ‘The Island of Temptations’ a été diffusée, la tante de Fani Carbajo, Mayte, a été son plus grand défenseur à la fois sur l’ensemble de «Le débat des tentations» et dans de nombreux autres programmes. Il n’est donc pas surprenant qu’il se soit rendu le 15 février à «Save me deluxe», un espace dans lequel il a affronté directement l’une de ses nièces, Rebeca. La jeune sœur de Carbajo a commencé à fournir de délicates données biographiques et familiales, comme par exemple, ils l’ont laissée dire au revoir à sa mère.

Mayte, tante de Fani Carbajo, très excitée dans ‘Viva la vida’

Voyant comment la situation évoluait, Mayte a revu le tournage de “ Viva la vida ” le 16 février où elle a voulu expliquer par elle-même comment ce fut l’une des périodes les plus difficiles qu’elle ait jamais vécues: la mort de sa sœur. La femme ne pouvait s’empêcher de s’énerver en admettant que la mère de la candidate de «Survivors 2020» avait «des problèmes avec certaines substances» et la dernière fois qu’elle l’avait vue vivante était en octobre 2018. Plusieurs mois plus tard, ils ont trouvé son corps dans des “circonstances dramatiques” dans un local: “Il n’a pas encore été possible de prouver si c’est votre partenaire ou qui a fait ce qu’il vous a fait”, a-t-il avoué en larmes.

La tante du participant de «L’île des tentations» a expliqué que ni la police ni personne n’a expliqué ce qui est arrivé à sa sœur et qu’elle a dû prendre le relais complètement seule pour effectuer «toutes les procédures» de sa mort tandis que ses nièces étaient à Séville. Comme si cela ne suffisait pas, grâce à son intervention rapide, le corps de sa sœur ne s’est pas retrouvé dans “une fosse commune” puisque “j’étais dans l’anatomie, comme un corps inconnu”.

L’enfance traumatisante de Fani Carbajo

La survivante a eu une enfance très difficile dans laquelle elle a grandi dans une famille déstructurée car ce sont trois sœurs de parents différents. Carbajo a expliqué en exclusivité avec le magazine Lecturas qu’il avait vécu des situations terribles avec le père de sa petite sœur. Comme si cela ne suffisait pas, dans l’émission du 8 février dans «Socialité» interviewée camarades de classe de l’école Fani et ils ont admis que la jeune fille était également victime d’intimidation.

