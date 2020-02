La motivation de Chris Hemsworth pour créer une application de fitness n’était pas seulement physique

Chris Hemsworth de Marvel Cinematic Universe a habilement endossé le rôle de Thor depuis 2011. Sa représentation du super-héros nécessite que l’acteur reste en pleine forme physique et travaille dur pour préserver son physique ciselé.

La star des Avengers a récemment lancé une application de remise en forme conçue pour profiter aux utilisateurs dans leur régime d’exercice quotidien, tout en prêtant également attention à l’état d’esprit et au niveau de confiance inspirés par les défis antérieurs de Hemsworth pour maintenir un fort sentiment de soi.

Chris Hemsworth | Ryan Pierse / .

Crise de confiance

Bien que Hemsworth soit maintenant l’une des stars les plus en vogue d’Hollywood, l’acteur a envisagé de sortir du showbiz après un manque d’offres après son tour dans Star Trek en 2009. “J’étais sur le point d’arrêter”, a-t-il déclaré à Men’s Health en janvier 2019. “Au cours de cette période de huit mois, je suis devenu de plus en plus anxieux, au point que je ne pouvais plus exploiter cette énergie. J’essayais de me convaincre que je n’étais pas nerveux avant les auditions plutôt que de m’en emparer et de dire: «Utilisez-le, élevez votre conscience ici, affinez votre concentration.» »

L’acteur Thor a révélé que changer son état d’esprit était essentiel pour ouvrir les portes de la carrière. «Ma mentalité a changé, car je me trouvais à un point où je me disais:« Je vais retourner en Australie », a-t-il déclaré. “J’ai eu une audition de plus où j’étais comme …” Pensez à des raisons autres que vous. “C’était pour The Cabin in the Woods, et j’ai obtenu ce travail, et à partir de là, j’ai eu Red Dawn. Et puis j’ai eu Thor. “

Hemsworth a continué de trouver plus de satisfaction et de confiance en conservant ces perspectives. «Quelqu’un a dit d’adopter une approche à la batte et au ballon lors des auditions. Il y a donc votre audition, puis boom, à la suivante », a-t-il expliqué. “Vous ne pouvez pas penser à ce dernier. C’est là que la peur vient quand vous vous dites: «Oh mon Dieu, tout dépend de ce seul moment.» Ce qui n’est rien. Aucun moment ne définit jamais votre voyage. Il y a tellement de pièces compliquées du puzzle. J’ai trouvé réconfortant de laisser aller un peu. “

Se centrer

Lorsque Hemsworth a lancé son application de fitness Centr en février dernier, il voulait fournir plus qu’une simple plateforme d’entraînement pour les utilisateurs. “Nous avons tous besoin de soutien pour atteindre nos objectifs”, déclare-t-il sur son site Internet. “Centr met le meilleur du monde dans la paume de votre main, pour vous aider à développer un corps plus sain, un esprit plus fort et une vie plus heureuse.”

Selon Mashable, l’application propose une section d’entraînement pour la maison ou le gymnase avec de nouvelles vidéos fournies chaque semaine. Les utilisateurs peuvent fixer des objectifs et suivre les progrès tout en choisissant leur niveau d’intensité.

L’application place également une section sur la pleine conscience en priorité, avec des méditations guidées, des exercices pour renforcer la confiance, des visualisations du sommeil, des capacités d’adaptation au stress.

“C’était en quelque sorte la genèse de toute cette application Centr — des choses que j’ai apprises en rencontrant des personnes qui sont des experts de premier plan dans leurs domaines, en matière de pleine conscience, de nutrition et de formation”, a déclaré Hemsworth à Men’s Health lors de la création de l’application. “Pour que je fasse un excellent travail et que je n’implose pas de l’anxiété, je dois trouver ce centre.”

Avec un format global couvrant à la fois le corps et l’esprit, Hemsworth avait pour objectif de présenter une application qui a profité aux utilisateurs à la fois physiquement et mentalement. «Le tout était de ne pas stagner. C’est à ce moment-là que vos problèmes émotionnels et physiques surviennent, je pense », a-t-il déclaré. «Je voulais créer quelque chose qui incarne les trois principaux éléments d’une vie saine – le mouvement, la nutrition et la pleine conscience – et le présenter de manière divertissante, fonctionnelle et également accessible.»

Pas facile d’être Thor

Alors que l’acteur Marvel est clairement dédié à la forme physique, le régime exigeant peut parfois faire des ravages. “Certains jours où j’ai eu quelques blessures, en particulier pendant Thor, je me dis” ça commence à devenir un frein “”, a admis Hemsworth. “Ensuite, au cours de la dernière année environ, j’ai changé beaucoup de mon programme d’entraînement et de nutrition et c’est le meilleur que j’aie jamais ressenti.”

Aujourd’hui âgé de 36 ans, Hemsworth commence à remarquer des changements physiques depuis l’âge de 20 ans. «Avant, je pouvais me lever et sprinter, et j’ai constaté qu’après avoir soulevé des poids pendant si longtemps et ne plus avoir contact avec vos fibres à contraction rapide, il y avait une telle vivacité que votre corps avait à l’époque,» Il a partagé. “La course des papas à l’école de mes enfants l’année dernière: je n’avais pas sprinté depuis environ cinq ans, puis boum, tu vas faire un sprint de cent mètres à pleine peau et mon dos a été tourné pendant des semaines.”

Bien que la star des Avengers vieillisse, il accorde la priorité à l’esprit sur la matière. “Je ne veux pas admettre qu’il y a des choses dans ma vingtaine que je ne peux pas faire maintenant”, a déclaré Hemsworth. “Je fais attention de ne pas planter dans ma psyché ce que je vieillis et que je me désagrège.”

Découvrez l’application Hemsworth ici!