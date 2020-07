La moyenne des mots par minute de Hamilton est ridiculement élevée

Le succès de Lin-Manuel Miranda à Broadway Hamilton est maintenant sur Disney Plus sous la forme d’un enregistrement filmé en salles de la production, qui met en scène la vie et la mort du père fondateur américain Alexander Hamilton.

Aimé par les critiques et le public du monde entier, et sans aucun doute l’une des pièces les plus réussies de tous les temps, Hamilton raconte son histoire peu connue mais ayant un impact historique avec des tonnes d’originalité et de flair, offrant une musique, un jeu et une production exceptionnels. Grâce à son incorporation du hip-hop et des styles de danse plus modernes, il y a une énorme quantité d’énergie qui coule à travers la pièce et c’est une énergie qui laisse rarement tomber.

En fait, selon la star Lin-Manuel Miranda, si Hamilton avait été écrite comme une pièce traditionnelle, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour raconter son histoire.

« Cela devrait durer 12 heures, car la quantité de mots sur les barres lorsque vous écrivez une chanson typique – cela peut avoir 10 mots par ligne », a-t-il déclaré. « Alors qu’ici nous pouvons entasser toute cette merde dans toutes les marges. »

Mais Hamilton n’est pas une pièce traditionnelle et elle contient plus de mots par minute que toute autre production. Et si vous l’avez vu, cela ne devrait pas vous surprendre.

FiveThirtyEight.com a chiffré les chiffres et a constaté que Hamilton entasse 20 520 mots en 2 heures et 23 minutes. Et si vous faites le calcul, cela équivaut à 144 mots par minute. À titre de comparaison, le jeu en deuxième place est Spring Awakening avec 77 mots par minute.

Bien sûr, il y a quelques chansons, disons, plus lentes à Hamilton, le roi George III étant responsable de certaines des pistes les moins rapides. Et selon FiveThirtyEight, les chansons les plus rapides ont près de 200 mots par minute tandis que les plus lentes n’en ont que 64 à 80 par minute.

Pourtant, même quand il ralentit un peu, il y a une énergie palpable qui traverse tout Hamilton et c’est une production exceptionnellement bien produite et écrite. Et si vous ne l’avez jamais vu, vous pouvez maintenant découvrir de quoi il s’agit en vous dirigeant vers Disney Plus.