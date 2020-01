La moyenne Kate Middleton se sentait “seule et isolée” lorsqu’elle a eu son premier enfant

Kate Middleton

La duchesse de Cambridge vivait avec le prince William à Anglesey et aurait aimé avoir le soutien d’un centre pour enfants.

La duchesse de Cambridge vivait avec son mari, le prince William, à Anglesey quand ils ont accueilli son fils, le prince George, six ans, et auraient aimé avoir le soutien d’un centre pour enfants.

S’exprimant lors de sa visite au Ely and Caerau Children’s Centre à Cardiff, au Pays de Galles, il a déclaré: «C’est agréable d’être de retour au Pays de Galles. Je discutais avec certaines mères. C’était la première année et il venait d’avoir George. William travaillait toujours sur la recherche et le sauvetage, et nous sommes venus ici et avons eu un très petit bébé au milieu d’Anglesey. J’étais si isolé, si isolé. Il n’avait pas de famille à proximité et faisait des quarts de nuit. Donc, si j’avais un centre comme celui-ci, ça aurait été fantastique. »

Au cours de sa visite, la duchesse Catherine, qui a également la princesse Charlotte, quatre ans, et le prince Louis, 20 mois, a également parlé de l’enquête «Five Big Questions», qui veut aider à favoriser une conversation plus large sur la petite enfance, donnant aux gens à travers le Royaume-Uni la possibilité de partager leurs points de vue sur l’éducation de la prochaine génération.

La mère de trois enfants a ajouté: «Les parents, les soignants et les familles sont au centre de la garde des enfants dans les années de formation, donc je veux les écouter. En tant que parent, je sais à quel point nous apprécions la santé et le bonheur de l’avenir de nos enfants. Je veux entendre les principaux problèmes qui affectent nos familles et nos communautés afin de concentrer mon travail là où il est le plus nécessaire. Mon ambition est d’apporter un changement durable aux générations à venir. “

