La musique d’Eminem à assassiner fait ses débuts au numéro 1

Shady est de retour.

Eminem remporte son 10e album historique n ° 1 du palmarès Billboard 200 avec Music to Be Murdered By. L’ensemble surprise, qui a été publié sans avertissement le 17 janvier, a fait ses débuts avec 279 000 unités d’album équivalentes, dont 117 000 en vente d’albums.

Il devient le premier album n ° 1 d’Eminem depuis Kamikaze, surprise surprise en août 2018. Eminem est le sixième acte avec au moins 10 albums n ° 1 et lie également Kanye West pour les débuts n ° 1 les plus consécutifs du Billboard 200, Music to Be Murdered By est son 10e album consécutif en tête des palmarès.

Ailleurs, Halsey’s Manic fait ses débuts au n ° 2 avec 239 000 unités d’album équivalentes, gagnant la plus grosse semaine pour un album n ° 2 depuis que Lemonade de Beyoncé a enregistré 321 000 unités lors de sa deuxième semaine de mai 2016.

Mac Miller remporte le troisième et dernier début du top 10 de la semaine avec son album posthume Circles, qui ouvre au n ° 3 avec 164 000 unités d’album équivalentes (61 000 en ventes d’albums). Il s’agit du sixième top 10 du défunt rappeur et de la plus grande semaine depuis que Billboard a commencé à se classer par unités d’album équivalentes en décembre 2014.

Ailleurs dans le top 10, Please Excuse Me for Being Antisocial de Roddy Ricch chute de 2 à 4 avec 103 000 unités d’album équivalentes, tandis que Bleeding de Post Malone à Hollywood baisse de 4 à 5 (53 000). Moneybagg Yo’s Time Served slides 3-7 (37,000) et Kirk de DaBaby tombe 5-8 (37,000).

Billboard 200 Top 10

1. Eminem – Musique à assassiner – 279 000

2. Halsey – Manic – 239 000

3. Mac Miller – Cercles – 164 000

4. Roddy Ricch – Veuillez m’excuser d’être antisocial – 103 000

5. Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 53 000

6. Selena Gomez – Rare – 38 000

7. Moneybagg Yo – Heure du service – 37 000

8. DaBaby – Kirk – 37 000

9. Harry Styles – Fine Line – 36 000

10. Billie Eilish – Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – 35 000