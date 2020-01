Diddy a fait une déclaration puissante lors de son discours lors du Gala Clive Davis Pre-Grammy.



Diddy a été le lauréat des Grammys Salute to Industry Icons 2020 au Clive Davis Pre-Grammy Gala samedi soir, et le hip hop OG a profité de son discours pour mettre en lumière le large éventail d’artistes négligés dans l’industrie. Après une performance en hommage à divers artistes proches de Diddy, notamment Faith Evans, Ma $ e, Lil ’Kim et son fils, King Combs, Diddy est monté sur scène pour accepter l’honneur, ce qui a donné lieu à un discours de 50 minutes. Bien qu’il se soit principalement concentré sur sa propre vie et sa carrière pendant la majeure partie de son temps alloué, vers la fin du discours, Diddy a fait le choix audacieux et admirable de faire appel à la Recording Academy pour leurs principaux oublis musicaux au fil des ans, en particulier du noir artistes.

“Il y a quelque chose que je dois dire aux Grammys, et je le dis avec amour”, a-t-il annoncé. “Chaque année, vous nous tuez, mec. Je parle pour tous les artistes ici, les producteurs, les cadres. Le temps qu’il faut pour faire ces enregistrements, pour y consacrer votre cœur. Et nous voulons juste des règles du jeu équitables. Dans les grands mots d’Erykah Badu, «Nous sommes des artistes et nous sommes sensibles à notre merde. Nous sommes passionnés. Pour la plupart d’entre nous, c’est tout ce que nous avons. C’est notre seul espoir. “Diddy a ensuite résumé de façon exhaustive son point dominant dans deux déclarations puissantes:” À vrai dire, le hip-hop n’a jamais été respecté par les Grammys. La musique noire n’a jamais été respectée par les Grammys. »

Gregg DeGuire / . pour la Recording Academy

La foule l’applaudit alors qu’il fait référence à l’agitation actuelle entourant les Grammys, à la suite de la décision soudaine de l’Académie de placer sa présidente et chef de la direction, Deborah Dugan, en congé administratif après avoir reçu une «allégation formelle d’inconduite d’une femme âgée [staff] Deborah a accusé l’Académie de sa propre inconduite, qui comprend la manipulation des électeurs, la mauvaise gestion financière, le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le sexe. Diddy a expliqué qu’il y avait toujours eu des problèmes au sein de l’Académie, ce qui inclut une longue histoire d’exclusion de la musique noire. de sa considération.

Allen Berezovsky / .

“Donc en ce moment, avec cette situation actuelle, ce n’est pas une révélation. Ce truc se passe, et ça ne se passe pas seulement en musique. Ça se passe dans les films, ça se passe dans le sport, ça se passe dans le monde entier. Et depuis des années, nous permettons à des institutions qui n’ont jamais eu à cœur nos intérêts de nous juger, et cela s’arrête maintenant. Je commence officiellement le chronomètre: vous avez 365 jours pour rassembler ces conneries “, déclare Diddy, mettant l’Académie au défi de changer la façon dont ils fonctionnent pour le mieux.” Nous avons besoin que les artistes reprennent le contrôle, nous avons besoin la transparence, nous avons besoin de diversité. C’est la salle qui a le pouvoir de [force] le changement qui doit être fait. Ils doivent faire les changements pour nous: c’est une organisation à but non lucratif qui est censée protéger le bien-être de la communauté musicale. C’est ce qui est dit sur l’énoncé de mission. Ils travaillent pour nous. Cela va nous prendre tous pour y arriver. Je suis ici pour les artistes, alors inscrivez-moi. “

.