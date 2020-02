La musique tourne à la violence dans le thriller EFM ‘Dreamcatcher’

Archstone Entertainment s’est associé pour des ventes mondiales sur Attrapeur de rêves, les débuts de réalisateur de Jacob Johnston, Bloody Disgusting a appris avant l’EFM à Berlin.

L’histoire du film, “Centre autour de deux sœurs éloignées qui, avec leurs amis, se retranchent dans un tourbillon de violence de 48 heures après une expérience traumatisante dans un festival de musique underground.”

Le thriller d’horreur a recruté une poignée de jeunes stars, dont Zachary Gordon (Journal d’une franchise Wimpy Kid), Niki Koss (Célèbre en amour), Blaine Kern III (Happy Death Day 1 & 2), Elizabeth Posey (Euphorie), Travis Burns (Voisins), et Olivia Sui (Smosh).

Le film met également en vedette Adrienne Wilkinson (Suspense, Star Trek: Renegades), Lou Ferrigno Jr. (ÉCRASER), Al Calderon (Step Up: High Water), Emrhys Cooper (Mama Mia), Ben J. Pierce, Ryan Powers et Nazanin Mandi.

Frères et sœurs Krystal Vayda et Brandon Vayda Produit sous la nouvelle bannière YA de leur entreprise, Quarzo Studios, un véhicule de production nouvellement lancé axé sur des projets commercialement viables. Jacques Kurdian Executive Produit le film aux côtés de Jack Sheehan, Scott Martin et Michael Slifkin. Kristofor Cvijetic et Jaime Gallagher coproduits.