La naissance de ce petit kangourou apporte de l’espoir à son espèce [VIDEO]

Le cagurito qui a ouvert la voie pour sauver son espèce

Début 2016, les gardiens du sanctuaire de Healesville à Victoria, en Australie, ont présenté une paire de kangourous d’arbres Goodfellow appelés Mani la femelle avec Bagam le mâle de cette espèce.

Son objectif était urgent: augmenter les rangs des espèces menacées. Environ deux ans plus tard, leurs espoirs se sont réalisés quand une vérification de routine du sac de Mani a trouvé une baby-sitter.

Avant de jeter un œil pour la première fois début septembre, le petit kangourou a passé environ six mois à allaiter et à grandir dans le sac Mani.

Pendant ce temps, les écologistes des Zoos Victoria ont défendu les kangourous arboricoles sur un autre front, aidant les caféiculteurs à réaliser des bénéfices en protégeant l’habitat de l’espèce.

L’arrivée du petit garçon, qui n’a toujours pas de nom, était source de joie. Il s’agit de la première naissance réussie dans le sanctuaire de Healesville du kangourou Goodfellow. C’est l’une des espèces animales les plus rares que l’on trouve dans certaines régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d’Indonésie et d’Australie.

Le sanctuaire et deux zoos constituent l’organisation Zoos Victoria, qui travaille avec des groupes similaires à travers le monde pour prévenir les extinctions dans la nature et également garder les espèces en captivité grâce à des programmes de reproduction.

Les kangourous de Goodfellow ont des pattes plus courtes et des membres avant plus forts que leurs cousins ​​kangourous et wallaby. Cette caractéristique anatomique leur donne de l’agilité dans la cime des arbres. Bien que cela les rende un peu plus maladroits que leurs cousins ​​lorsqu’ils sont au sol.

“Être tué par des chasseurs est l’une des principales menaces auxquelles ils sont confrontés dans la nature”, a déclaré Chris Banks, directeur des associations de conservation des Zoos Victoria.

