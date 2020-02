La nanotechnologie ne peut pas réassembler le battage médiatique «Bloodshot» avec de nouvelles images faibles

Je suis un grand fan de Valiant Comics, qui a affronté des éditeurs grand public avec leurs illustrations grossières et (IMO) une meilleure narration.

Ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que nous voyions les bandes dessinées de Valiant prendre vie sur grand écran, mais malheureusement, l’univers se lance avec ce qui n’est pas si beau Injecté de sang, quelles étoiles vin Diesel comme Ray Garrison, un homme qui est ramené d’entre les morts comme une arme mortelle, grâce à l’utilisation des nanotechnologies par Rising Spirit Technologies.

Alors que j’étais initialement excité car il y a des images vraiment cool dans les bandes-annonces, elles sont en fait assez génériques, et cela n’aide pas que Diesel ne ressemble en rien au personnage. En fait, je suis fatigué de voir les bandes-annonces dans les salles de cinéma et mon enthousiasme s’est calmé. Avec cela, je partage la galerie d’images officielle, qui semble tout aussi peu inspirée. Dieu, j’espère que je me trompe.

Bloodshot arrivera dans les salles le 13 mars 2020et ouvert contre Blumhouse et Universal’s The Hunt.