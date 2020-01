La narratrice de Night on Earth Samira Wiley est la réponse de Netflix à Attenborough – et nous l’aimons! – HITC

Le nouveau documentaire Night on Earth de Netflix a mis au jour la réponse du service de streaming à Sir David Attenborough.

Sir David Attenborough est sans aucun doute au sommet de la narration documentaire.

Sa série nature sur la BBC. et même un sur Netflix, sont de renommée mondiale et sont vus par millions.

Cependant, chaque fois qu’il y a un documentaire sur la nature à la télévision qui n’a pas été raconté par Sir David, il n’est jamais aussi bon.

Peu importe la qualité du narrateur, ils ne sont jamais aussi bons ou aussi fluides que David Attenborough.

Mais, pour la nouvelle série de Netflix, Night on Earth, le service de streaming a peut-être trouvé quelqu’un qui peut à peu près couper la moutarde.

La nuit sur Terre de Netflix

Netflix a toujours été celui de repousser les limites avec son contenu original et sa nouvelle série documentaire sur la nature Night on Earth n’est pas différente.

Alors que presque tous les programmes similaires sont filmés pendant la journée, simplement pour la facilité et pour offrir une meilleure vue sur les animaux exposés, Night on Earth nous emmène sous le couvert de l’obscurité pour révéler des comportements nouveaux et invisibles qui seraient auparavant passés inaperçus .

En utilisant une technologie de pointe, Night on Earth offre une expérience totalement nouvelle, quelque chose qui n’a pas aidé le narrateur de la série.

Qui est le narrateur?

Samira Wiley raconte la série Night on Earth de Netflix.

L’actrice de 32 ans est une actrice d’origine américaine qui a déjà des liens avec Netflix et est sans doute mieux connue pour son rôle de Poussey Washington dans la série à succès Orange Is the New Black.

Étonnamment, l’actrice fait un excellent travail de narration de la série et ses tons apaisants correspondent parfaitement à l’action animale nocturne.

D’où pourriez-vous connaître Samira Wiley?

Bien sûr, comme nous l’avons mentionné, le plus grand rôle de Wiley à ce jour est venu dans la série originale Netflix Orange Is the New Black.

Hormis cela, la femme de 32 ans a plus de 25 crédits d’acteur à son nom depuis ses débuts dans deux épisodes de la série télévisée Unforgettable de 2011.

Depuis, cependant, les plus grands rôles de Samira sont venus dans The Handmaid’s Tale (pour lequel elle a remporté un Emmy), Ryan Hansen Solves Crimes on Television et You’re the Worst ainsi qu’un rôle de doublage dans The Walking Dead: Michonne jeu vidéo.

Night on Earth arrive sur Netflix le 29 janvier 2020.

