La NASA a découvert une lueur mystérieuse à la surface de Mars

Dans des études récentes, les résultats de la mission InSight envoyée par la NASA sur Mars ont été publiés. Le navire a atterri à la surface de la planète rouge en novembre 2018, mais ces articles publient pour la première fois les résultats de l’expédition. L’une des choses les plus étranges découvertes par le navire a été une lueur qui a étonné les scientifiques.

La découverte la plus importante de la mission InSight est peut-être que pour la première fois confirmé que Mars a une activité sismique. C’est vrai, non seulement sur la planète Terre qui tremble, mais aussi dans d’autres parties de l’Univers, et l’un d’eux est Mars. Mais ce qui a provoqué le plus d’agitation, c’est que dans la nuit de Mars, une lueur étrange peut être vue dans le ciel de la planète rouge. Le vaisseau spatial InSight a pu capturer cette luminosité mystérieuse grâce au fait qu’il pouvait capturer des images de la planète rouge malgré le manque d’éclairage.

Ce phénomène est connu sous le nom de “airglow” (quelque chose comme “l’air brillant”) et serait provoqué par des réactions photochimiques dans l’atmosphère de Mars. On pense depuis longtemps que ce phénomène se produit sur la planète rouge, bien que ce soit la première fois qu’il est documenté.

Un autre des mystères auxquels les scientifiques sont confrontés est qu’ils ont trouvé trop de preuves de la présence de «tourbillons» ou de «démons de poussière» sur le site d’atterrissage d’InSight, cependant ils n’ont pas pu trouver de traces de ce phénomène.

“Il est presque certain que nous avons capturé des images de bon nombre de ces tourbillons, mais pour une raison quelconque, ils ne semblent pas opaques, ou pas assez opaques pour que nous puissions les voir”, a déclaré Don Banfield de l’Université Cornell, le chef de mission InSight.

Les résultats de la mission InSight ont été publiés dans Nature Geoscience et Nature Communications.

