La NASA a lancé un programme gratuit pour que vos enfants apprennent à devenir astronautes

Qui n’a pas rêvé de fuir vers les étoiles? Surtout maintenant, avec la plupart d’entre nous confinés dans des espaces confinés et remplis de nouvelles amères. Peut-être que pour certains d’entre nous, il est déjà un peu tard pour réaliser ce rêve, mais ce n’est pas pour vos enfants. Soyons honnêtes, à ce stade de la mise en quarantaine, les idées de nouvelles activités à faire avec les enfants arrivent probablement à leur terme, mais heureusement, la NASA est là pour sauver la situation.

Les scientifiques de la NASA et du Laboratoire national de la Station spatiale internationale ne veulent pas que vos enfants soient laissés pour compte car ils manquent des excursions au musée des sciences local, au planétarium ou à d’autres activités susceptibles d’éveiller un amour de la science, de la technologie , ingénierie ou mathématiques. C’est pourquoi, de la manière la plus désordonnée, la NASA a lancé un programme avec des idées, des activités et des expériences sur des choses liées à l’espace que vous pouvez faire à la maison.

Le meilleur de tous, ce ne sont pas seulement des programmes lancés sur “there you go”. Les activités sont spécialement conçues pour l’âge ou le niveau scolaire de vos enfants. De Kinder à High School (vous pouvez accéder ici: Kinder-Primary. Secondary. Preparatory). Ces guides comprennent des activités pratiques et des expériences, des choses que vous pouvez faire à la maison, des vidéos et plus encore pour réveiller le scientifique de chaque enfant.

Alors maintenant, vous savez, si vous voulez qu’un jour votre enfant vous salue depuis l’espace, c’est un excellent endroit pour commencer. Dans l’un d’eux, ils développent une incroyable passion pour l’espace lointain et accompagnent l’équipe d’Elon Musk pour coloniser Mars. Voici quelques exemples de tout ce que le programme d’éducation gratuite de la NASA offre: