La NASA a trouvé des preuves que dans l’Antiquité, il aurait pu y avoir de la vie sur Mars

Le rover Curiosity envoyé par la NASA sur Mars a collecté des informations et des échantillons d’une matière organique qui, comme le pensent les astrobiologistes, cela pourrait être le premier signe que dans les temps anciens, il y avait de la vie sur la planète rouge. Dans une étude publiée dans la revue Astrobiology, les scientifiques soulignent que le matériau trouvé à la surface de Mars pourrait provenir d’un corps vivant.

L’explorateur Curiosity de la NASA qui se promène et l’étude de la surface de Mars a trouvé des échantillons de thiophènes, un matériau composite présent dans le charbon, le pétrole brut et les truffes blanches. Les thiophènes sont composés de deux des éléments chimiques essentiels à la vie sur la planète Terre, le charbon et le soufre. C’est pourquoi les scientifiques soupçonnent que cela pourrait être un signe qu’à un moment donné de son histoire lointaine, Mars a abrité la vie.

«Nous avons identifié plusieurs voies biologiques vers les thiophènes qui semblent plus probables que les produits chimiques, mais nous avons encore besoin de preuves. Si vous trouvez des thiophènes sur Terre, vous penseriez qu’ils ont une origine biologique, mais sur Mars, bien sûr, la barre pour prouver que cela devrait être plus élevé », a déclaré Dirk Schulze-Makuch, l’astrobiologiste de l’Université d’État de Washington responsable de l’étude.

Les thiophènes trouvés sur Mars pourraient également avoir une autre origine non biologique, comme l’impact d’une météorite qui a provoqué une augmentation exponentielle de la température de la surface de la planète. Si les thiophènes sont en fait un signe que dans les temps anciens, il y avait de la vie sur Mars, ce serait le gaspillage qu’une bactérie aurait laissé en décomposant les sulfates.

D’un autre côté, les scientifiques à l’origine de l’étude croient que, bien que les thiophènes puissent provenir d’une bactérie vivante, il y a quelque chose qui offrirait des preuves plus convaincantes: trouver des isotopes lourds ou légers dans d’autres composés, quelque chose qui serait un signal d’organismes vivants décomposant des éléments. .

