La NASA met en garde contre un astéroïde potentiellement dangereux qui se dirige maintenant vers la Terre

Selon nos amis de la NASA, un astéroïde massif se dirige vers la Terre à près de 34 000 milles à l’heure. Est-ce la taille du Texas comme celle du Armageddon? Pas sûr, mais il a un diamètre de 3250 pieds. Le Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA dit que l’astéroïde est “potentiellement dangereux” mais qu’il nous manquera de quelques millions de miles le 15 février 2020 à 6h05 heure de l’Est.

Il est étiqueté astéroïde Apollo car il pourrait potentiellement se croiser avec la trajectoire de la Terre autour du soleil. Et s’il est sur notre orbite, il a le potentiel d’avoir un impact à chaque fois qu’il passe sur la planète, d’où la description dangereuse. Si cela a frappé, imaginez simplement Billy Bob Thornton vous effrayer pendant qu’il parle des hivers nucléaires, des tueurs mondiaux et des pires parties de la Bible. Ce rocher géant peut-il au moins attendre après avoir vu le nouveau film Batman?

Chaque fois que l’une de ces choses se rapproche dangereusement de la Terre, je pense immédiatement à l’été 1998, lorsque Deep Impact et Armageddon se sont affrontés. Deep Impact est venu en premier et bien que l’on puisse dire que c’est une représentation plus cohérente et réaliste d’un tel événement (il m’a fallu 15 bonnes années pour réaliser le double sens du titre), Armageddon est de loin le blockbuster meilleur et plus mémorable.

Bruce Willis et son équipe de foreurs de pétrole ragtag s’entraînent (dans environ une semaine) pour devenir des astronautes afin qu’ils puissent aller dans l’espace, percer un trou à 800 pieds dans l’astéroïde et déposer des armes nucléaires. C’est grand, bruyant, stupide et j’adore ça.

La piste de commentaires de ce film est également phénoménale. Un jeune Ben Affleck, entre ses impressions Sling Blade, se moque ouvertement de l’intrigue de son propre film. Il souligne également à juste titre qu’il serait beaucoup plus facile pour les astronautes de s’entraîner à devenir des foreurs pétroliers que les foreurs pétroliers pour devenir des astronautes. Honnêtement, il soulève de grands points.

Chaque fois que la NASA utilise les mots «potentiellement dangereux» pour décrire l’un de ces astéroïdes, mes oreilles se redressent. Mais alors je reste tranquille sachant que quelque part là-bas, Bruce Willis dit: “Tiens ma bière.” Oubliez Space Force, non?