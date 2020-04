La NASA publie 30 photos pour vous surprendre de la plus grande planète de notre système solaire: Jupiter

Belles photos du géant du gaz

Avec tout ce qui s’est passé ici sur terre ces derniers mois, la meilleure façon de nous distraire est de regarder le cosmos. Heureusement, la NASA est toujours active, nous donnant de nouvelles nouvelles et a récemment publié de nouvelles images de Jupiter.

Nous pouvons voir son hémisphère sud captivant qui est à plus de 650 millions de kilomètres de nous. La sonde Juno a pris ces photos afin que les scientifiques puissent enquêter davantage sur la géante du gaz et que nous puissions nous émerveiller.

1.

Le vaisseau spatial Juno de la NASA avait à peu près le diamètre de la Terre de Jupiter lorsqu’il a capturé cette vue époustouflante de l’atmosphère tumultueuse de la planète.

2.

Dans cette image du vaisseau spatial Juno de la NASA, il a capturé une multitude de nuages ​​tourbillonnant dans la ceinture tempérée nordique dynamique de Jupiter. Plusieurs nuages ​​blancs éclatants apparaissent sur la scène, ainsi qu’une tempête anticyclonique, connue comme un ovale blanc.

3.

Lors d’un 24e survol près de Jupiter, le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé cette vue d’une zone chaotique et orageuse de l’hémisphère nord de la planète connue sous le nom de région filamenteuse pliée. Jupiter n’a pas de surface solide de la même manière que la Terre. Les données recueillies par Juno indiquent que certains des vents de la planète géante sont plus profonds et durent plus longtemps que les processus atmosphériques similaires sur Terre.

4.

Cette image capture les formations nuageuses qui tournent autour du pôle sud de Jupiter, en regardant vers la région équatoriale.

5.

Cette image montre des nuages ​​joviens dans des tons bleus saisissants dans cette nouvelle vue prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

6.

La lune volcanique active Io de Jupiter projette son ombre sur la planète dans cette image spectaculaire du vaisseau spatial Juno de la NASA. Comme pour les éclipses solaires sur Terre, dans le cercle sombre qui traverse les nuages ​​de Jupiter, on pourrait assister à une éclipse solaire complète lorsqu’elle passe devant le Soleil.

7.

La mission Juno de la NASA a capturé ce regard à travers les régions nordiques tumultueuses de Jupiter lors de l’approche la plus récente du vaisseau spatial sur la planète le 17 février 2020.

8.

Cette vue saisissante de la grande tache rouge de Jupiter et de l’hémisphère sud turbulent a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA tout en faisant un tour rapproché de la planète gazeuse géante.

9.

Cette image de l’hémisphère sud turbulent de Jupiter a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA lors de son vol le plus proche de la planète géante gazeuse le 21 décembre 2018.

10.

Le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé cette vue d’une zone dans un jet Jovian montrant un vortex qui a un centre extrêmement sombre. À proximité, d’autres caractéristiques montrent des nuages ​​lumineux de haute altitude qui ont gonflé au soleil.

11.

Cette image capture des nuages ​​tourbillonnants et des tourbillons tumultueux dans l’hémisphère nord de Jupiter.

12.

D’épais nuages ​​blancs sont présents dans cette image JunoCam de la zone équatoriale de Jupiter. Ces nuages ​​compliquent l’interprétation des mesures infrarouges de l’eau. Aux fréquences micro-ondes, les nuages ​​eux-mêmes sont transparents, ce qui permet au radiomètre micro-ondes de Juno de mesurer l’eau dans l’atmosphère de Jupiter. L’image a été acquise lors du survol de Juno du géant du gaz le 16 décembre 2017.

13.

Cette image montre le pôle sud de Jupiter vu par le vaisseau spatial Juno de la NASA à une altitude de 52 000 kilomètres. Les caractéristiques ovales sont des cyclones, jusqu’à 600 miles (1000 kilomètres) de diamètre. Plusieurs images prises avec l’instrument JunoCam ont été combinées en trois orbites distinctes pour montrer toutes les zones à la lumière du jour, en couleurs améliorées et en projection stéréographique.

14.

Cette vue depuis le vaisseau spatial Juno de la NASA capture des motifs colorés et complexes dans une région de jet stream de l’hémisphère nord de Jupiter connue sous le nom de “Jet N3”.

15.

Cette image de l’emblématique grand point rouge de Jupiter et des zones turbulentes environnantes a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

16.

Une tempête dynamique à l’extrémité sud de la région polaire nord de Jupiter domine ce paysage nuageux jovien, gracieuseté du vaisseau spatial Juno de la NASA.

17.

L’hémisphère sud de Jupiter dans les moindres détails dans cette nouvelle image prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA. La vue couleur améliorée capture l’un des ovales blancs de la «chaîne de perles», l’une des huit tempêtes rotatives massives à 40 degrés de latitude sud sur la planète géante gazeuse.

18.

Cette vue de l’atmosphère de Jupiter depuis le vaisseau spatial Juno de la NASA comprend quelque chose de remarquable: deux tempêtes prises dans l’acte de fusion.

19.

Des ceintures colorées de nuages ​​en rotation dominent l’hémisphère sud de Jupiter dans cette image capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

20.

Découvrez les modèles de nuages ​​complexes dans l’hémisphère nord de Jupiter dans cette nouvelle vue prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

21.

Cette image du tourbillon de la région polaire sud de Jupiter a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA alors qu’il approchait de la fin de son dixième survol de la planète gazeuse géante.

22.

Cette image rehaussée de couleurs d’une tempête massive et déchaînée dans l’hémisphère nord de Jupiter. Il a été capturé par le vaisseau spatial Juno de la NASA lors de son neuvième survol rapproché de la planète géante gazeuse.

23.

Des nuages ​​colorés tourbillonnant dans la ceinture équatoriale nord de Jupiter remplissent pratiquement cette image du vaisseau spatial Juno de la NASA. Il s’agit de l’image la plus proche capturée par les nuages ​​joviens lors de ce survol récent de la planète géante gazeuse.

24.

Cette vue capture des caractéristiques atmosphériques spectaculaires dans l’hémisphère nord de Jupiter depuis le vaisseau spatial Juno de la NASA. La nouvelle perspective montre des nuages ​​tourbillonnants entourant une entité circulaire dans une région de jets appelée “Jet N6”.

25.

De minuscules nuages ​​brillants parsèment toute la zone tropicale sud de Jupiter dans cette image acquise par JunoCam sur le vaisseau spatial Juno de la NASA le 19 mai 2017, à une altitude de 7990 miles (12858 kilomètres).

Bien que les nuages ​​brillants semblent petits dans ce vaste paysage jovien, en réalité ce sont des tours de nuages ​​d’environ 50 kilomètres de large et 50 kilomètres de haut qui projetait des ombres sur les nuages ​​en dessous. Sur Jupiter, des nuages ​​aussi hauts sont presque certainement faits d’eau et / ou de glace provenant de l’ammoniac et peuvent être des sources de foudre. C’est la première fois que tant de tours de nuages ​​sont vues, peut-être parce que l’éclairage de l’après-midi est particulièrement bon dans cette géométrie.

26.

Dans cette image du vaisseau spatial Juno de la NASA, un nuage blanc ovale tournant a été capturé dans la ceinture tempérée sud-sud de Jupiter. Connue sous le nom de «White Oval A5», la fonction provient d’une tempête anticyclonique.

Un anticyclone est un phénomène météorologique dans lequel les vents autour de la tempête s’écoulent dans la direction opposée à ceux de l’écoulement autour d’une région de basse pression.

27.

La mission Juno de la NASA a capturé ce regard dans l’hémisphère sud de Jupiter le 17 février 2020, lors de l’approche la plus récente du vaisseau spatial sur la planète géante.

28.

Cette image capture l’intensité des jets et des tourbillons dans la ceinture tempérée nord-nord de Jupiter.

29.

Cette vue extraordinaire de Jupiter a été capturée par le vaisseau spatial Juno de la NASA au départ de son 12e survol rapproché de la planète gazeuse géante.

30.

Découvrez les formations de nuages ​​tourbillonnants dans la zone nord de la ceinture tempérée nord de Jupiter dans cette nouvelle vue prise par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

Ces images peuvent sans aucun doute nous distraire un instant de tout ce qui se passe dans le monde. Partagez-les avec vos amis.

