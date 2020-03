La NASA recrée le voyage des astronautes d’Apollo 13 sur le côté obscur de la Lune en 4K

En 1970, les plans de mission d’Apollo 13 ont radicalement et radicalement changé. À ce moment historique, la fameuse phrase est née: “Houston, nous avons un problème.” L’objectif de la mission était que les astronautes James A. Lovell, Jack Swigert et Fred Haise explorent la Lune, mais après une explosion qui a endommagé le réservoir d’oxygène du module dans lequel ils voyageaient … leur seul but était de revenir en toute sécurité. La NASA a partagé une vidéo fascinante de l’exploit que ces trois astronautes ont accompli, en attendant de revenir vivants sur la planète Terre.

Les problèmes avec la mission Apollo 13 sont survenus deux jours après son départ pour la Lune, le 11 avril 1970. Ils étaient à 322 mille kilomètres de la Terre et l’un des deux réservoirs d’oxygène à bord du module de service avait explosé. Comme ils le racontent dans NatGeo, les astronautes ont non seulement perdu leurs réserves vitales d’oxygène, mais aussi d’eau, leurs propulseurs et leur énergie électrique.

Les astronautes se nourrissaient de hot-dogs et buvaient le minimum d’eau. Chacun a perdu environ 14,3 kilogrammes de poids. Mais comment diable pourraient-ils retourner en toute sécurité sur Terre? Ils ne pouvaient pas simplement reculer. Le meilleur des plans signifiait qu’ils devaient faire un tour complet vers la Lune … et bien que la vidéo suivante, que la NASA a réussi à recréer avec l’aide de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter lancée en 2009, ne soit pas en temps réel, à la fin, il montre une image impressionnante sur la façon dont Lovell, Swigert et Haise ont pu observer la Terre à des milliers de kilomètres juste au moment où ils pouvaient rétablir la communication avec le centre de contrôle.

“Cette vidéo utilise des données recueillies à partir du vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter pour recréer certaines des vues imprenables sur la Lune que les astronautes du Apollo 13 Ils ont vu leur dangereux voyage de l’autre côté en 1970. Ces visualisations, en résolution 4K, représentent de nombreuses vues différentes de la surface lunaire, commençant par le coucher et le lever du soleil et se terminant avec le moment où Apollo 13 a rétabli le contact radio avec le Mission Control. Il montre également le chemin du chemin de retour libre autour de la Lune et une vue continue de la Lune le long de ce chemin. Toutes les vues ont été accélérées à des fins de temps, elles ne sont pas affichées en temps réel », explique la NASA.

Cette année Les 50 ans de la mission Apollo 13 sont célébrés.

.