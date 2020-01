La NASA veut construire une base lunaire avec des champignons

Les champignons pourraient être utilisés pour construire une structure complexe, telle qu’une base lunaire. La NASA le pense et teste actuellement pour déterminer s’il s’agit d’un matériau viable, et d’étudier comment il pousserait sur le sol de Mars. En plus d’économiser le transport de matériaux lourds vers la Lune et d’autres planètes, les champignons seraient une solution «verte» pour la construction de structures dans l’espace.

On imagine généralement que la colonisation de l’espace se fera avec des métaux lourds. Cependant La NASA estime que les champignons peuvent remplacer ce matériau et pourraient servir à construire une base sur la lune.

Actuellement, les habitats traditionnels conçus pour Mars sont comme des tortues (nous prenons la maison derrière nous). C’est un plan fiable, mais avec des coûts élevés. Au lieu de cela, nous pouvons profiter du mycélium pour construire ces habitats lorsque nous y arriverons, a déclaré Lynn Rothschild, une scientifique de la NASA.

Le mycélium est de petites fibres organiques qui forment ensemble des structures complexes comme des champignons. Avec un peu d’aide, ils peuvent servir à ériger d’autres formes et structures.

