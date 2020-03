La nation «Bachelor» supplie Kristina Schulman d’être «la Bachelorette»

La saison de Peter Weber de The Bachelor est presque terminée, et les fans de Bachelor Nation sont impatients de voir qui sera sa dernière femme à la fin. Étant donné que Weber a presque terminé d’être le premier homme, cela signifie que le prochain Bachelorette sera annoncé. Et tout le monde attend de voir si l’une des petites amies de Weber sera la prochaine espérante à trouver l’amour, ou si ce sera quelqu’un d’autre des saisons passées.

Ceux qui ont suivi la franchise connaissent bien Kristina Schulman. Elle est devenue une favorite des fans sur la saison de Nick Viall, mais sa nature forte et indépendante a détourné quelques fans dans le mauvais sens sur Bachelor in Paradise. Maintenant, il semble que les fans aimeraient qu’elle soit la prochaine Bachelorette.

Kristina Schulman pensait qu’elle avait un avenir avec Dean Unglert

Kristina Schulman assiste au tapis rouge des New Yorkers les plus élégants de Us Weekly en 2019 | Steven Ferdman / .

Schulman et Viall ne se sont pas retrouvés ensemble, bien que les fans soient tombés amoureux de Schulman et espéraient la voir à l’avenir. Et la revoir, ils l’ont fait. Schulman a été sur plusieurs saisons de Bachelor in Paradise, et c’était au paradis lorsqu’elle s’est impliquée dans un fameux triangle amoureux avec Dean Unglert.

Unglert et Schulman ne se sont pas retrouvés ensemble au paradis, car Schulman a choisi de se retirer du spectacle lors de leur première saison ensemble. Mais ils ont tenté de donner une seconde chance à leur relation après la fin du tournage.

“Suivant [that season of] Paradise, pour cette année suivante, Dean et moi avons essayé de nous voir encore. C’était très perspicace. J’ai beaucoup appris de cette relation », a déclaré Schulman lors du podcast Bachelor Happy Hour.

“J’étais vraiment amoureux d’elle, c’est juste une de ces choses qui n’a pas fonctionné”, a également expliqué Unglert sur le même podcast. «Il y avait des moments où j’étais convaincue qu’elle allait être ma femme, nous allions avoir un avenir ensemble, avoir des enfants et tout ce genre de choses, puis au fil du temps et des choses, nous avons commencé à, comme , montrons-nous des côtés de nous-mêmes que nous n’avions pas vus. »

De nombreux fans veulent qu’elle soit «The Bachelorette»

Dans la dernière saison de Paradise, nous avons vu Schulman et Unglert se réunir. Mais les deux n’ont pas ravivé leur romance. Au lieu de cela, Schulman a donné des «roses d’amitié» à Blake Horstmann – et finalement, cela a conduit à la possibilité de romance entre eux. Malheureusement, alors que Horstmann voulait essayer de poursuivre une relation avec Schulman, elle l’a finalement rejeté. Et ils ont tous deux quitté la saison sans relation.

Il semble que Schulman soit toujours célibataire. Elle n’a donné aucune indication sur les réseaux sociaux qu’elle voit quelqu’un. Et de nombreux fans aimeraient la voir essayer l’amour comme The Bachelorette.

«JE VEUX VRAIMENT VRAIMENT VRAIMENT que vous soyez la Bachelorette !!!! Toute chance de cela ?????? Je parcours pour vous depuis le premier jour! » une fan a commenté sa publication Instagram du 27 février.

“Pouvez-vous s’il vous plaît être la bachelorette”, supplia un autre.

Réalité Steve dit qu’Hannah Brown aurait pu être à nouveau la principale femme

Alors, y a-t-il une chance que Schulman soit le prochain Bachelorette? Il semble qu’il puisse y avoir une légère chance. Cosmopolitan rapporte que Reality Steve a déclaré que Hannah Brown était encore une fois la meilleure candidate pour être la Bachelorette, mais ils avaient du mal à s’entendre sur un prix.

“Ils ne pouvaient pas s’entendre sur l’argent, apparemment, et elle est sortie à moins que quelque chose de radical ne se produise”, a noté Reality Steve.

Cela laisse la fenêtre de la spéculation grande ouverte. Beaucoup pensent que Kelsey Weier pourrait être la star, mais E! News note que d’autres pensent que la femme principale ne sera pas du tout de la saison de Weber. Les fans ont dit qu’ils aimeraient aussi voir une Bachelorette plus âgée et plus mature. Et nous savons que Schulman est prête pour un véritable amour éternel même si elle n’a que 27 ans.

Nous devrons attendre et voir qui est annoncé comme la prochaine star!

