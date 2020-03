La NBA avertit les équipes de se préparer à la chance de jouer sans fans au milieu du coronavirus

La NBA a envoyé un mémo vendredi aux équipes d’avertissement sur la possibilité de jouer à des matchs en l’absence de fans.



Il semble que la NBA prenne des mesures de précaution pour assurer ses joueurs et les fans restent en bonne santé au milieu de cette peur du coronavirus. Des sources affirment que l’Association a informé les équipes de la possibilité de jouer à des matchs sans fans, a rapporté vendredi soir l’Athletic Shams Charania. Il a cité une supposée note de service qui conseillait à toutes les franchises de se préparer à un tel déménagement – “si cela était nécessaire”.

En outre, Marc Stein du New York Times a également partagé un tweet similaire vendredi soir, déclarant que les franchises devaient élaborer des plans s’il devenait “nécessaire de jouer à un jeu avec uniquement du personnel essentiel”.

ESPN rapporte que la NBA aurait également proposé des «contrôles de température» pour toute personne essentielle au jeu: cela comprendrait les entraîneurs, les arbitres et, bien sûr, les joueurs.

Tout cela survient quelques jours seulement après que la NBA a publié un mémo qui comprenait des recommandations à court terme pour la prévention des coronavirus, qui incluaient des joueurs utilisant des coups de poing sur des high-fives avec des fans et évitant de prendre des articles tels que des stylos, des balles et des maillots à autographier. “Le coronavirus reste une situation susceptible de changer rapidement”, indique le mémo. “La NBA et la Players Association continueront de travailler avec les meilleurs experts et les médecins d’équipe pour fournir des informations à jour et des pratiques recommandées qui devraient être suivies pour prévenir la propagation du coronavirus.”

