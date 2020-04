La NBA prévoit de reprendre l’entraînement dans certaines villes

New York,- La NBA a informé ses équipes que la ligue prévoit de changer son orientation concernant l’utilisation des installations d’entraînement et d’entraînement des joueurs.

Le but de ces changements est de permettre des environnements sûrs et contrôlés dans les États qui leur permettent de le faire, et de créer un processus pour identifier les options de formation pour les joueurs situés dans d’autres secteurs du pays.

La NBA ne reviendra pas avant le 8 mai

La ligue a précisé qu’après vendredi 8 mai, ce sera la date de début des nouvelles règles, qui pourra être retardée si l’évolution de la situation le justifie.

Des changements possibles permettraient aux équipes de mettre leurs installations à la disposition des joueurs pour l’entraînement ou le traitement sur une base volontaire et individuelle, tant qu’ils se trouvent dans une ville qui n’est plus soumise à une restriction gouvernementale.

Pour le retour aux pratiques, les restrictions suivantes s’appliqueront:

• Pas plus de quatre joueurs seront autorisés dans une même installation en même temps.

• Aucun entraîneur-chef ou assistant ne participera.

• L’activité de groupe est toujours interdite, y compris les jeux d’entraînement.

• Les joueurs n’ont toujours pas le droit d’utiliser des installations hors équipe, comme les clubs de santé publique et les gymnases.

