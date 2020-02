La NBA renomme le MVP All-Star Game en l’honneur de Kobe Bryant

La NBA honore la légende des étoiles.



Samedi, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a révélé que le prix MVP du jeu All-Star All-Star Game sera renommé en l’honneur de Kobe Bryant, qui était un All-Star à 18 reprises avec un record de quatre prix MVP All-Star Game.

“Kobe Bryant est synonyme de NBA All-Star et incarne l’esprit de cette célébration mondiale de notre jeu”, lit-on dans les mots de Silver. “Il a toujours apprécié l’opportunité de rivaliser avec les meilleurs des meilleurs et de se produire au plus haut niveau pour des millions de fans à travers le monde.”

Le regretté Bryant a fait ses débuts dans le match des étoiles en 1998 en tant que plus jeune athlète à avoir jamais joué dans le jeu à 19 ans. et 2011.

La première fois que le trophée MVP de Kobe Bryant sera décerné sera dimanche soir après le match des étoiles de cette année alors que l’équipe Lebron et l’équipe Giannis s’affronteront à Chicago.

“Je sais que ce sera particulièrement significatif pour ce joueur qui remporte le premier MVP de Kobe Bryant”, a ajouté Silver. “Je suis donc sûr qu’il y aura également d’autres honneurs, et comme je l’ai mentionné, il y aura d’autres choses dont nous discuterons avec notre conseil d’administration, le conseil d’administration de la NBA, lors de leur réunion en avril pour honorer David. [Stern]. Mais celui-ci semble si approprié ici à All-Star parce que personne n’a incarné All-Star plus que Kobe Bryant. “

.