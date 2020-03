La NBA suspend sa saison en raison d’un coronavirus – Rudy Gobert est positif

HISTOIRES CONNEXES

La NBA suspend la saison 2019-20 actuelle après que le joueur des étoiles Rudy Gobert ait été préalablement testé positif pour le coronavirus.

“La NBA a annoncé qu’un joueur de l’Utah Jazz avait préalablement testé positif pour le COV-19”, a déclaré la ligue dans un communiqué mercredi. Selon certaines informations, ce joueur est un vétéran de sept ans, Gobert, qui a raté le match Jazz-Thunder de ce soir en raison d’une maladie. Ce match a été annulé peu de temps avant le coup d’envoi; Gobert n’était apparemment pas dans l’arène à l’époque.

“La NBA suspend le jeu après la fin du calendrier des matches de ce soir jusqu’à nouvel ordre”, poursuit le communiqué. “La NBA utilisera ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes pour aller de l’avant en ce qui concerne la pandémie de coronavirus.” Certains premiers rapports affirmaient que la saison entière avait été annulée, mais pour le moment, elle n’a été que reportée. La saison régulière de la NBA devait initialement se terminer le 15 avril, les éliminatoires commençant le 18 avril.

L’épidémie mondiale de coronavirus continue d’affecter les émissions de télévision et les événements, avec plus de 1 000 cas signalés aux États-Unis. Survivor et The Amazing Race ont retardé la production des saisons à venir; des émissions comme The Tonight Show et Jeopardy! ont commencé à filmer sans public en direct; et Riverdale a temporairement interrompu la production après qu’un membre d’équipage est entré en contact avec une personne testée positive pour le virus COVID-19.

