La nébuleuse de Karen Gillan utilise le gantelet dans l’œuvre “ Avengers: Endgame ”

L’artiste concepteur Stephen Schirle a dévoilé une nouvelle illustration de la nébuleuse de Karen Gillan pour Avengers: Endgame de Marvel Studios.

Au cours de la bataille décisive entre les héros les plus puissants de la Terre et Thanos dans Avengers: Fin de partie, les deux parties tentent d’obtenir le gantelet Tony Stark conçu pour exploiter la puissance des Infinity Stones. Alors que la lutte s’est finalement terminée avec Tony Stark qui a volé le Gauntlet à Thanos et utilisé les pierres pour détruire le Mad Titan et ses forces, une première ébauche du script a présenté un moment de la bataille dans lequel la nébuleuse de Karen Gillan en 2014 tente d’utiliser l’appareil. .

Après avoir suivi les Avengers en 2023, la nébuleuse de Karen Gillan 2014 utilise la machine à remonter le temps créée par les héros pour amener Thanos et ses forces jusqu’à nos jours pour une attaque surprise sur la base de l’équipe. Une fois la bataille entre les héros et Thanos terminée, la nébuleuse de Karen Gillan 2014 tente de prouver sa valeur au Mad Titan en interceptant le gant et en exploitant ses pouvoirs.

Découvrez l’illustration du concept de la nébuleuse de Karen Gillan en utilisant le gantelet ci-dessous!

La nébuleuse de Karen Gillan a été vue pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel de l’épopée Marvel Studios:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: ArtStation