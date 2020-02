La neutralité du réseau est en danger au Mexique: avortons Big Brother

Il y a de nombreuses années, mais beaucoup en réalité – chaque fois que je ne suis plus un enfant – j’aimais les utopies, ces rêves culturels qui animent les programmes politiques, les idéologies et qui constituent finalement l’âme des pays. En les connaissant, j’ai remarqué une rupture survenue après la Première Guerre mondiale. Après la Grande Guerre, les utopies innocentes qui ont conçu un avenir heureux, des populations saines et gaies, des voyages interstellaires pour le pur plaisir de savoir, ainsi que des sociétés ordonnées dans lesquelles la technologie permettait des heures et des heures de temps libre; Tous, dis-je, ont disparu. A leur place, des dystopies sombres et sombres dans lesquelles elles privent la soumission, la domination, le contrôle de la machine sur l’homme, la perte de nos caractéristiques les plus humaines et, surtout, la croissance du totalitarisme qui connaît tous les mouvements de chacun l’individu et la communauté dans son ensemble. Parmi eux, nous ne pouvons pas oublier 1984 d’Orwell, Fareheit 451 de Bradbury et The Tale of the Maid of Atwood. J’ai toujours pensé que c’étaient des cauchemars fébriles, des avertissements au-delà du lointain. Récemment, cependant, Je me réveille avec une subtile dystopie qui nous menace, une que les tombolas présidentielles et l’insécurité n’ont pas laissé le temps de comprendre.

La neutralité du réseau doit être une priorité de l’agenda citoyen. Tout a commencé en 2014 lors de la réforme de la loi fédérale sur les télécommunications. À cette époque, l’Institut fédéral des télécommunications (IFT) a été contraint d’émettre des directives protégeant la neutralité du réseau, c’est-à-dire qu’il était soumis à des critères tels que le libre choix, la non-discrimination et, surtout, la confidentialité et la transparence Je souligne ces deux derniers principes car c’est en eux que réside la plus importante de leurs menaces. Pendant cinq ans, l’IFT est devenu un canard – comme on dit au Mexique, maintenant que les oiseaux migrateurs sont à la mode – et ce n’est qu’en 2019 qu’un document intitulé «Avant-projet de directives pour la gestion du trafic et l’administration du réseau a été publié pour qui doivent être détenus par des concessionnaires et autorisés à fournir le service Internet “… amen. Avant que mon air ne coupe par un nom aussi long, je dois dire que Le document est ouvert à la consultation publique jusqu’au 6 mars 2020, date qui se réalise en quelques jours.

Apparemment, nous devrions être heureux qu’il existe des directives. Cependant, il semble qu’en raison de l’ignorance ou du manque d’appréhension – je veux croire qu’en toute bonne foi – des éléments apparaissent qui permettront aux fournisseurs d’accès Internet de bloquer les applications, les services et le contenu si le gouvernement en dispose ainsi dans des situations d’urgence ou de sécurité nationale ou, à la demande expresse de l’autorité compétente. Cela, en bon espagnol, s’appelle la censure et le pire, car il s’avère que pour exécuter cette faculté, nous devons être surveillés en permanence. Je ne parle pas seulement de la diffusion d’une newsletter, mais du tweet d’un citoyen, d’une conversation sur un réseau social.

D’un autre côté, si les directives sont approuvées telles quelles, un fournisseur d’accès internet pourrait privilégier le trafic de ses partenaires ou favoriser ceux qui préfèrent pour leur contenu ou leurs applications. Ainsi, les prestataires deviendraient des gestionnaires de privilèges en termes de rapidité et de qualité des services qu’ils jugent pratiques. Si vous aimez Telegram plus que WhatsApp, mais que ce n’est pas le critère de votre fournisseur, le client pourrait avoir des ennuis. Encore une fois, l’œil du Big Brother nous fait un clin d’œil et menace la liberté et la pluralité du réseau.

Les lignes directrices sont une contradiction en termes: elles sont basées sur la vigilance et la censure bien qu’ils aient l’intention d’étendre et de démocratiser le service. Oui, c’est évident, mais tout en permettant une utilisation illimitée de certains réseaux sociaux et pas tous, alors que nous devons traiter avec une entité qui décide si ce que nous faisons est mauvais ou dangereux, alors nous cessons d’être des utilisateurs avec des droits pour devenir Produits avec des caractéristiques souhaitables ou indésirables.

J’ai peur quand je me rends compte qu’il n’y a pas de moyens clairs permettant aux utilisateurs de connaître les mécanismes de surveillance et que nous sommes maintenant confrontés à une sorte de dieu de l’Internet, auquel nous ne sommes absolument pas protégés.

Avant d’appliquer une règle qui ne passera même pas par la législature, les citoyens doivent manifester à l’IFT. Il existe des mécanismes dans le réseau pour le faire. Dans toutes les dystopies que je connais, et qui ne sont pas rares, il y a un lieu commun: l’État et la technologie prennent le pas sur l’homme selon un principe élémentaire: le confort et l’indifférence de la société qui préfère s’en tenir aux faits et réagit Quand c’est trop tard

