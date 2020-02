“La neuvième configuration” a 40 ans et c’est toujours le film le plus surréaliste sur la foi

«La neuvième configuration», la méditation surréaliste de William Peter Blatty sur la foi, ainsi qu’une pseudo suite «exorciste», tiennent toujours 40 ans plus tard.

“Tout va bien là-bas, astronaute?”

La culture actuelle du divertissement est hors de contrôle. Il y a eu un moment où les suites étaient inévitables pour les films populaires et peut-être qu’un blockbuster bien-aimé aurait une préquelle, mais maintenant ces pratiques ne sont plus qu’une partie de la norme. Il existe des «suites héritées» de propriétés comme Honey, I Shrunk the Kids, Candyman et The Mighty Ducks, qui n’étaient certainement pas des séries remplies de questions non résolues. Dans le même temps, des projets préquels sont conçus autour de personnages comme Nurse Ratched de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Die Hard’s John McClane et Mr. Wing de Gremlins.

De nos jours, si une franchise a jamais été populaire à distance à un moment donné, cela signifie qu’elle se qualifie essentiellement pour être retracée à l’écran, généralement avec une connexion manipulatrice tangentielle à la franchise d’origine. En conséquence, une pseudo-suite de L’Exorciste qui ne suit pas Regan ou toute personne liée à l’Église catholique, mais plutôt que l’astronaute au hasard qu’elle crie pendant dix secondes au dîner du MacNeil sonne en fait exactement comme le genre de prise de nostalgie motivée par l’argent qui se produirait dans le climat d’aujourd’hui. Et pourtant, cette idée s’est produite il y a quarante ans lorsque cette suite technique de The Exorcist, écrite par l’auteur original, n’est sortie que quelques années après le véritable Exorcist II.

La neuvième configurationL’histoire de In, en termes de points d’intrigue, est incroyablement dépouillée. Le célèbre colonel Kane (Stacey Keach, dans ce qui pourrait être son meilleur travail) est posté pour devenir le nouveau psychiatre militaire dans un centre VFW particulièrement inhabituel plein de vétérans en difficulté. Parmi eux, Billy Cutshaw (Scott Wilson), un astronaute qui est pris au milieu d’une crise de la foi qui a des effets qui se répercutent dans le centre et forcent Kane et Cutshaw à se confronter et à confronter leurs valeurs de manière inattendue et stimulante.

William Peter BlattyLe voyage de The Ninth Configuration a commencé en 1966 lorsqu’il a publié le roman Twinkle Twinkle, «Killer» Kane! avec les plans pour en faire un film qu’il écrirait et que William Friedkin dirigerait. Quand aucun studio ne tentait le projet, le film potentiel languissait et Blatty et Friedkin se tournaient plutôt vers The Exorcist. Curieusement, l’expérience a inspiré Blatty à réécrire Twinkle Twinkle, «Killer» Kane! et transformer Cutshaw en astronaute de The Exorcist. Blatty republiera finalement son roman en 1978 sous le nom de La neuvième configuration, qu’il tenta ensuite de trouver un financement et de transformer en un long métrage une dernière fois.

William Peter Blatty n’a pas réalisé beaucoup de films, mais il a tout mis dans chacun de ses films. Le début de réalisation de Blatty, The Ninth Configuration, n’est peut-être pas son œuvre la plus effrayante, mais cela ressemble à son film le plus pur et le plus authentique. La neuvième configuration joue avec plusieurs idées fortes, mais c’est vraiment le film ultime qui oppose la science à la religion (dépassant les sommets de films comme Contact ou le plus récent First Reformed — ce qui a été fait par hasard par Paul Schrader, qui a dirigé Dominion: Prequel to l’Exorciste). Il explore ces extrêmes et la dissonance causée par l’équilibre chaotique du film entre une comédie prudente et un drame.

Très puissamment, la neuvième configuration semble répondre directement aux avertissements et aux théories de The Exorcist de Regan («Tu vas mourir là-haut!»), Mais d’une manière justifiée qui soutient les nouvelles idées et les thèmes de ce film à travers le prisme de Cutshaw . L’Exorciste suggère que l’un des destins les plus solitaires est d’être possédé par un démon et de mourir comme ça, sachant que des forces obscures existent, mais qu’elles sont également plus puissantes que Dieu ou sa capacité à vous sauver. La neuvième configuration va encore plus loin dans cette idée et lui présente le voisinage froid et stérile de l’espace. La plus grande peur de Cutshaw n’est pas la possession ou l’affrontement avec un démon, mais plutôt sa connaissance du vide de l’univers.

Un monde sans Dieu ou une puissance supérieure est suffisamment déprimant, mais le cauchemar de Cutshaw le place seul sur la lune avec ces pensées. Il n’est pas seulement isolé physiquement, mais il est resté sur la place la plus solitaire qui existe alors qu’il est laissé à méditer sur le vide théologique et spirituel du monde. L’ajout du symbole ultime de la foi catholique, la crucifixion, en fait une image incroyablement sombre et puissante. Cela ne ressemble pas seulement à quelque chose d’un film de Kubrick ou d’un anime de Hideaki Anno, mais c’est aussi sans doute une image plus évocatrice que tout ce qui provient de l’exorciste original.

Lorsqu’on demande à Cutshaw pourquoi il n’ira pas sur la lune, sa réponse est l’un des monologues les plus émouvants du film:

“Parce que j’ai peur … Voir les étoiles … Si froid. Jusque là. Et donc très seul. Oh, si seul. Tout cet espace. Juste un espace vide. Et si loin de chez moi. J’ai tourné autour de cette maison. Orbite après orbite. Et parfois, je me demande ce que ce serait de ne jamais s’arrêter. Et encercler seul là-bas pour toujours. Et si j’arrivais là-bas, arrivais sur la lune … et ne pouvais pas revenir? Bien sûr, tout le monde meurt. Mais j’ai peur de mourir seul si loin de chez moi. Et s’il n’y a pas de Dieu, alors c’est vraiment, vraiment seul. “

Cette confession émouvante de Cutshaw est laissée pour les quinze dernières minutes du film et non après la première vision de son rêve prophétique. Blatty veut que cette question austère et qui donne à réfléchir soit ce qui reste au spectateur alors que les crédits (et l’existence) passent au noir. Et même si ces derniers moments tentent également de prouver une véritable affirmation de l’existence de Dieu, lorsque cela fait suite à tant d’absurdité, de chaos et de doute, ce n’est guère un message stimulant.

Ceci est encore souligné par la fin ultra-sombre où il s’avère que ce «bon acte de Dieu» est en fait la mort de Cutshaw de sa propre main. Cutshaw est convaincu que le vide du monde est trop lourd à assumer, mais que sa sortie peut aider à inspirer des gens comme Kane à survivre et à continuer à se battre. Après tout, le message de Regan à Cutshaw dans The Exorcist se réalise. Peut-être qu’elle a même vu cette conclusion pour lui.

En plus de ces pensées lourdes, The Ninth Configuration essaie vraiment de se perdre dans le chaos flottant et la folie des VFW. Parfois, le film donne l’impression que Full Metal Jacket rencontre One Flew Over the Cuckoo’s Nest, mais avec le sens de l’humour d’Airplane! et réalisé par David Lynch. Cela aboutit à un hybride étrange et inconfortable d’un film, mais qui veut que vous soyez submergé et découragé par ce schisme de tons et de styles. Même le fait que le film se déroule littéralement dans un château, et non dans une station VFW typique, témoigne de la nature gothique et extravagante de tout cela.

Le château VFW en question est incroyablement étrange et ne semble pas du tout propice à la réadaptation mentale. Il est sûr de dire que pendant ce film, aucun des personnages ne se sent au bon endroit. La musique est constamment utilisée pour désorienter ou être anachronique pour favoriser le sentiment de confusion et de malaise. Il y a des gros plans fréquents sur les statues gothiques ou les horribles gargouilles, comme si elles n’étaient pas différentes des âmes torturées qui y sont coincées et qui deviennent de moins en moins humaines.

Ces instincts sont peut-être plus apparents dans les images intenses du film, qui sont parmi les visuels les plus fous que vous verrez; ils parviennent même à rivaliser avec la folie des séquences plus lucides d’Exorcist III. Un personnage conduira une moto au hasard dans ou hors d’un bâtiment uniquement pour que cela ne soit pas du tout adressé. Il y a un jeu de rôle nazi, des productions de Shakespeare entièrement réalisées par des chiens, des gens en costumes de super-héros et ce qui pourrait être littéralement le combat de bar le plus surprenant et le plus claustrophobe qui ait jamais été commis au cinéma. C’est un film qui vous donne l’impression de devenir fou à certains moments. Même l’image finale du film est un arrêt sur image joyeux qui est tellement bizarre et se sent tonalement différent de ce qui le précède.

Les visuels de la neuvième configuration vont loin, mais il y a aussi tellement de monologues méthodiques puissants sur l’humanité, la foi et la solitude. Parfois, le film ressemble vraiment à une pièce de Samuel Beckett super déprimante qui a été filmée avec un budget plus élevé et des effets parfois trippants. Honnêtement, la plupart des dialogues dans le film semblent être parlés dans des métaphores ou simplement des divagations anecdotiques sur des sujets comme PT Barnum ou si la douleur rend les dindes nobles alors que le public est laissé à essayer de comprendre ce que tout cela signifie. C’est une peinture Magic Eye, mais pour vos oreilles pour faire passer le message entre la folie. C’est comme si vous étiez perdu dans un chœur de fous alors que vous essayez de chercher le bon chemin vers le récit.

Parfois, c’est presque comme si tout le monde agissait dans des films différents qui ont été assemblés à travers la folie, qui est le ton parfait pour ce film. Cela témoigne de la qualité plus fondée du matériel et de la façon dont il est si basé sur le dialogue que les personnages parlent à travers leur douleur, analysent les rêves et débattent de leurs divers traumatismes. Même les personnages compétents et sensés donnent des crânes comme s’ils étaient des personnages de Shakespeare.

Pour aller plus loin avec ce fil, Blatty fait des allusions à Shakespeare, en particulier Hamlet (la propre ode du scribe à la maladie mentale), explicite avec The Ninth Configuration. Le film dit même essentiellement au public de vivre la même expérience que l’on fait lors de la visualisation de Hamlet et d’utiliser son propre jugement pour savoir si ces personnages sont réellement fous ou non. En fait, assez de temps est consacré aux épreuves et aux tribulations des productions Shakespeare des chiens, qui sont fondamentalement un scénario secondaire et une préoccupation majeure pour la plupart des personnages principaux.

Étant donné qu’une grande partie de la neuvième configuration s’articule autour de l’encollage des VFW et de la garantie que tout le monde est stable, cela est profondément troublant lorsque le film quitte brièvement le centre VFW. C’est comme ce moment étrange dans Who’s Afraid of Virginia Woolf? quand tout le monde quitte temporairement la maison. Cela ne va pas. Ce qui devrait être un moment de libération rend le film encore plus piégé. L’ensemble du détour de la lutte contre les bars est une telle séquence non bizarre qui a recours à la plus grande effusion de sang de tout le film et c’est un moment qui n’a sans doute même pas besoin d’être là-dedans. Ce serait comme si au milieu de l’Exorciste, le père Karras et le père Merrin décidaient de sortir pour une bière, puis se retrouvaient pris dans un vol à main armée ridicule pendant qu’ils étaient là, seulement pour tout balayer en rentrant à la maison plus tard. Il parle une fois de plus de l’instinct de roue libre de Blatty en tant que réalisateur.

La neuvième configuration continue de se sentir comme si elle se déplaçait juste à travers Blatty en raison du fait que toutes les allusions à un autre cinéma que le film fait n’étaient pas scénarisées, mais étaient plutôt venues à Blatty pendant le tournage. Cela montre à quel point ce projet (et tous ses romans) était personnel et viscéral pour lui. Parfois, il semble que Blatty ne sache pas ce qu’il fait ou que ses instincts de réalisateur sont pauvres, mais il se sent aussi tellement instinctif et même quand cela ne fonctionne pas, il se construit toujours sur une image plus large du chaos que Blatty veut créer. . C’est exactement parce qu’il a si peu d’expérience en tant que réalisateur qu’il est capable de donner vie à cette histoire personnelle d’une manière si atypique. Je ne peux vraiment pas imaginer à quoi ressemblerait ce film s’il était dirigé par un autre réalisateur.

Blatty aurait peut-être voulu que Friedkin s’attaque à cela à un moment donné, mais je ne pense pas qu’il aurait élevé le matériel de la même manière. Une grande partie de l’humour étrange et sombre serait probablement absent, pour commencer. Cela ressemblerait probablement à un film beaucoup plus conventionnel, c’est exactement ce que ce film essaie si fort d’éviter. La neuvième configuration se sent profondément enlacée dans Blatty comme s’il était le seul à pouvoir y arriver. Il n’est pas du tout surprenant d’apprendre que lorsque les studios se sont inquiétés de la vision de Blatty, il a recouru au cofinancement du film lui-même, avec l’aide de PepsiCo, qui était vraiment intéressé par la création d’usines à Budapest, en Hongrie. C’est extrêmement bizarre que ce film sur la foi ait fini par avoir plus d’impact sur une entreprise commerciale de boissons gazeuses qu’autre chose.

L’un des derniers moments du film montre de manière impressionnante que Kane réfléchit et pleure tranquillement, mais c’est l’une des scènes les plus effrayantes du film. Blatty joue avec la conception sonore et le silence pour créer une tension pure et donner à Kane l’impression qu’il n’est pas complètement seul pendant ce moment de chagrin. Curieusement, la neuvième configuration de Blatty et l’Exorciste III concluent avec un homme plus âgé pleurant la mort de son ami de longue date alors que leurs paroles posthumes sont censées inspirer l’espoir. C’est une idée puissante que ces maux éternels sont si accablants que les deux histoires doivent prendre une vie majeure pour aider à fournir à l’autre protagoniste leur épiphanie nécessaire.

Il vaut la peine de discuter de la sortie d’un montage alternatif du film qui tente de créditer la mort de Cutshaw des blessures des motards du bar. Non seulement Blatty n’approuve pas cette version du film, mais cette édition sape vraiment le message de Cutshaw s’effondrant au poids du monde. Curieusement, de nombreuses productions d’Exorcist ont lutté contre la censure et les modifications forcées qui changent radicalement l’histoire, mais heureusement, le message de la neuvième configuration arrive à vivre et n’a pas été effacé.

La neuvième configuration est indéniablement une expérience inhabituelle, et si vous cherchez une suite directe à The Exorcist, cela va inévitablement décevoir. Cependant, en termes d’agir comme une extension sombre des thèmes de The Exorcist et une méditation sur les idées sombres que le film présente, The Ninth Configuration est une pièce compagnon fantastique. Le film ajoute une image encore plus riche et plus cosmique au plus grand mythe exorciste, si vous choisissez ensuite de regarder les autres films par la suite. Il se développe sur le matériau, sans le casser, et pour cela il est réussi. C’est juste une horreur beaucoup plus cérébrale que ce qui est exploré dans les autres films de la série.

40 ans plus tard, dans un monde de plus en plus nihiliste, The Ninth Configuration ne se contente pas de tenir le coup, mais c’est un film qui demande encore plus d’audience.