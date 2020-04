La NFL a dévoilé son équipe de rêve de la décennie

New York,- La National Fotball League (NFL) a annoncé les 52 joueurs qui composent l’équipe de la décennie, dans laquelle Tom Brady et Aaron Rodgers en tête de liste des légendes.

La NFL et son équipe de la décennie 🔝👏

▪️Brady et Rodgers sont les QB 1 et 2 avec le plus de victoires au cours de ces 10 années, et les seuls avec plus de 100 victoires

▪️McCoy, Brown, Gronkowski, Peterson et Lynch sont les 5 meilleurs joueurs totaux de TD de 2010-19 pic.twitter.com/mtsHwn7fjj

– NFL en espagnol (@NFLEspanol) 6 avril 2020

En raison de ses trois anneaux du Super Bowl gagnés cette décennie, Tom Brady a été choisi par un comité de sélection du Temple de la renommée.

La défense de la décennie 🔥🏈🔥

▪️J.J. Watt, Von Miller et Aaron Donald, sont 3 des 8 joueurs qui ont fait l’unanimité

▪️Donald, Kuechly, Wagner et Watt ont 5 choix de première équipe All-Pro chacun pic.twitter.com/LiI7MQg5Rz

– NFL en espagnol (@NFLEspanol) 6 avril 2020

Brady et Rodgers sont les deux quaterbacks avec le plus de victoires au cours de ces 10 années, et les seuls avec plus de 100 victoires.

Le Comité a également choisi à l’unanimité sept autres joueurs, avec des délits dont le porteur de ballon Adrian Peterson, le garde Marshal Yanda, le plaqueur Joe Thomas.

LeSean McCoy, Antonio Brown, Rob Gronkowski, Adrian Peterson et Marshawn Lynch sont les 5 meilleurs joueurs de Total Touchdown de 2010 à 2019.

Dans la zone défensive J.J. Watt, Von Miller et Aaron Donald, sont 3 des 8 joueurs qui ont fait l’unanimité.

Aaron Donald, Luke Kuechly, Bobby Wagner et J.J. Watt a 5 sélections pour la première équipe All-Pro.

C’est un honneur incroyable d’être nommé membre de l’équipe All-Decade de la @ NFL en 2010. Les joueurs et entraîneurs de cette liste sont parmi les hommes les plus admirés et respectés du jeu et je suis très honoré de faire partie d’eux. pic.twitter.com/FCW2Wag0xj

– Larry Fitzgerald (@LarryFitzgerald) 6 avril 2020

Enfin, les entraîneurs Bill Belichick des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et Pete Carroll des Seahawks de Seattle ont été honorés de leurs nominations.

