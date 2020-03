La NFL fait des dons pour les personnes touchées par Covid-19

Mexico.- Association mexicaine de l’industrie automobile, A.C. (AMIA) a demandé au gouvernement fédéral de signer un accord national pour promouvoir les mesures, à court et à long terme, qui permettront de faire face à la crise économique que la pandémie Covid-19 quittera.

Par une déclaration, il a expliqué que le secteur – qui implique les constructeurs automobiles, les distributeurs et les fournisseurs – a pris des mesures sanitaires pour protéger la santé de ses employés et de ses familles, malgré l’impact sur ses opérations.

Par conséquent, ils ont demandé aux autorités des crédits d’impôt pour leurs travailleurs touchés par des arrêts techniques équivalant à 50% de leur salaire.

Ils ont également demandé à convenir avec les autorités de l’État de l’application d’un taux d’impôt nul sur les salaires et traitements pendant la durée de la crise; en cas de réajustement des effectifs, accompagnement par des bourses d’études des travailleurs qui sont séparés de leur travail tandis que les niveaux de production reprennent avant la crise.

De même, le secteur automobile a appelé à accélérer le remboursement de la TVA, à reporter la déclaration fiscale annuelle, à reprendre la pratique de la compensation universelle et à accélérer la dépréciation des actifs afin de favoriser les investissements.

Le défaut de prendre des mesures économiques, mis en garde contre des dommages au secteur “le mettant dans une situation critique avec l’extension d’une période de dépression sur le marché intérieur, conditionnant sérieusement les résultats futurs de ce secteur stratégique pour le pays, qui représente 3,8% du produit intérieur brut (PIB) national et 20,5% du PIB du secteur manufacturier ».

L’Association mexicaine de l’industrie automobile appelle les autorités du pays à trouver conjointement des solutions globales pour contrer les effets de COVID-19 pic.twitter.com/CwJ9LidwkD

– AMIA (@AmiaMexico) 30 mars 2020

En ce qui concerne les mesures qu’elle a adoptées pour lutter contre l’épidémie, l’AMIA a expliqué que les arrêts techniques étaient déterminés à réduire les activités au minimum, donc ils prévoient une baisse des marchés intérieur et d’exportation, sans précédent dans toute l’histoire, de plus de 90 ans du secteur au Mexique.

Il a indiqué que l’usine productive de l’industrie représente environ 980 000 emplois directs et dont dépendent un peu plus de 3,6 millions de Mexicains.

En ce qui concerne le commerce extérieur, l’AMIA a appelé à reconsidérer la date d’entrée en vigueur du Règlement uniforme et de la règle d’origine automobile, jusqu’au 1er janvier 2021, afin de donner à l’industrie le temps de mettre en œuvre les mesures. de ce nouveau règlement.

Il a également appelé à assurer le fonctionnement continu des douanes pour garantir le flux des marchandises d’importation et d’exportation; en outre, des actions qui permettent de réactiver le marché intérieur, comme le renforcement des mesures réglementaires pour l’importation de véhicules d’occasion et de véhicules illégaux, qui présentent un risque élevé pour le cercle de valeur de l’industrie.

Ils ont également appelé à un soutien financier de la chaîne de production, par le biais de prêts bonifiés, aux petites et moyennes entreprises de la chaîne d’approvisionnement, appartenant au secteur manufacturier, afin de stabiliser le fonctionnement de chacune d’entre elles, qui ajoutent environ 85 pour cent des emplois générés par l’industrie dans le pays

Ils ont demandé à convenir d’un calendrier pour la révision des normes officielles mexicaines, en plus d’augmenter la déductibilité de l’impôt sur le revenu jusqu’à 350 000 pesos dans l’acquisition de véhicules et d’exempter au moins un an du paiement de l’ISAN.

Enfin, l’AMIA a indiqué que l’industrie automobile représente la création d’emplois, le transfert de technologies et l’attraction d’investissements, en plus d’être un soutien pour la conservation des services d’urgence, ainsi que des services de base dont la société a besoin.

